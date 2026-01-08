A肝疫情升溫 南投衛生局籲加強飲食衛生並評估接種疫苗

春節假期將近，聚餐、旅遊及人際互動增加，A型肝炎防疫風險也隨之升高，疾管署統計，國內急性病毒性A型肝炎病例自去(114)年3月起明顯上升，疫情至今仍未趨緩，南投縣政府衛生局提醒民眾，在參與年節活動、與親友聚會時，務必留意飲食衛生與個人健康，尤其共餐與親密接觸機會增加，更應落實相關傳染病防護措施。

衛生局指出，接種疫苗是預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑後保護力可達9成以上，完成2劑後免疫力可維持20年以上，目前國內提供特定對象，如幼兒及接觸者公費疫苗；一般民眾若有出國旅遊計畫、屬高暴露風險族群或未具抗體者，建議就醫評估自費接種2劑疫苗，兩劑間隔約6至12個月，日常生活中，也應養成勤洗手、使用公筷母匙、食物充分加熱避免生食，並避免不安全性行為等良好習慣。

疾管署統計，國內急性病毒性A型肝炎病例自114年3月起明顯上升，疫情至今仍未趨緩，累計病例已達477例，其中包含30例境外移入，本土病例數創近9年新高。病例以男性為主，占82.8%，年齡分布以30至39歲（36.2%）及20至29歲（28.4%）最多，顯示疫情主要集中於青壯年族群。

南投縣衛生局長陳南松表示，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可因食用受污染的飲食，或與感染者有親密接觸（包括不安全性行為）而感染。常見症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸，潛伏期約15至50天，平均約28至30天。多數患者可完全痊癒並終身免疫，但老年人及慢性肝病患者感染後，併發猛爆性肝炎的風險較高，嚴重時可能危及生命。

衛生局提醒，連假期間人潮往來頻繁，除腸胃道傳染病外，呼吸道傳染病風險同樣升高，民眾應持續留意流感及新冠併發重症的可能性，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等警示症狀，應儘速就醫。

針對長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，衛生局呼籲把握疫苗接種時機，並持續落實勤洗手、配戴口罩與咳嗽禮節，共同守護自身與家人健康，安心迎接春節假期。