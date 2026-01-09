A肝疫情升溫 提醒民眾注意飲食衛生勤洗手並建議接種疫苗
▲A肝疫情升溫中！縣府衛生局建議預防A型肝炎疫苗接種。(圖：南投縣府提供)
隨著春節將至，聚餐、旅遊及人際互動頻繁，南投縣政府衛生局提醒民眾，在享受節慶氣氛、與親友歡聚之餘，也要特別注意飲食衛生與個人健康，尤其聚會用餐及親密接觸機會增加，更應加強A型肝炎等傳染病防護措施。
接種疫苗是預防A型肝炎最有效的方式，接種一劑後保護力可達九成以上，完成二劑可維持二十年以上免疫力。目前國內提供特定對象（如幼兒及接觸者）公費疫苗，一般民眾如有出國旅遊、較高暴露風險或未具抗體者，建議就醫評估自費接種二劑（間隔六-十二個月）。日常預防更不能鬆懈，請民眾養成正確洗手習慣、聚餐使用公筷母匙、食物充分煮熟避免生食，並避免不安全性行為。
依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內急性病毒性A型肝炎病例自一一四年三月起呈顯著上升趨勢，迄今疫情仍未見趨緩，累計病例達四百七十七例（含境外移入三十例），本土病例數創近九年新高。當中以男性占82.8%最多，年齡層以三十至三十九歲占36.2%與二十至二十九歲占28.4%最多，顯示疫情以青壯年族群為主。
縣府衛生局長陳南松提醒，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可經由食用受病毒污染的飲食，或與感染者親密接觸（含不安全性行為）而感染。症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸等，潛伏期約十五至五十天，平均二十八至三十天。雖然多數患者可痊癒並終身免疫，但老年人或慢性肝病患者有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。
衛生局呼籲，隨著連假將至，人際互動頻繁，傳播風險上升，民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時治療，並提醒長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，本縣疫苗即將用罄，請儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。並仍應保持良好衛生習慣，如勤洗手、配戴口罩及注意咳嗽禮節，共同守護自己與家人的健康，迎向安心平安的春節。有關疫苗接種相關資訊及合約醫療院所名冊均置於衛生局網站（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，接種疫苗前，請民眾先洽詢各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所，或撥打衛生局專線2220904洽詢。
