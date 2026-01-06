A肝疫情未見趨緩！本土病例創9年新高 逾8成皆男性

國內A肝疫情再度出現上升趨勢，疾管署今（6）日表示，去年3月起國內急性病毒性A型肝炎病例數攀升，且迄今仍未見趨緩，去年共累計477例確診病例，其中本土病例為近9年新高，且當中有超過八成皆為男性，呼籲民眾注意維持良好的飲食及個人衛生習慣，如果未具A型肝炎抗體，則建議就醫評估完成2劑自費疫苗接種，以降低感染風險。

依據疾管署監測資料顯示，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為近9年累計數最高，以男性占82.8%為多，年齡層以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%，本土病例發病月份以7至11月為多，病例數介於50至65例。

疾管署說明，A型肝炎致死率約0.1至0.3%，老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡，主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。

為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者，於可傳染期最後一次接觸後14天內，公費接種1劑A型肝炎疫苗，以控制疫情，並籲請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

此外，疾管署強調，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後就有9成以上的保護力，可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力則可維持20年以上，如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗。

