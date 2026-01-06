「A肝確診破477例」創近9年新高！疾管署曝「這族群」最危險：快打疫苗自保

A肝疫情升溫累計477例創9年新高，疾管署籲青壯年接種疫苗防感染並注意衛生。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 國內急性病毒性A型肝炎疫情拉警報，2025年累計確診477例創下近9年新高，且自去年3月起持續上升未見趨緩。疾管署指出，疫情分析顯示患者以30至39歲男性為大宗，由於21至40歲民眾抗體陽性率偏低，多數青壯年缺乏免疫力，提醒民眾應注意飲食衛生與落實疫苗接種以降低感染風險。

疾管署指出，依據監測資料顯示，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，其中包含本土病例447例及境外移入30例。本土病例數為近9年(2017-2025)累計數最高，男性比例達82.8%，年齡分布以30-39歲占36.2%最多，其次為20-29歲占28.4%。此外，本土病例發病月份集中在7-11月，單月病例數介於50-65例之間，民眾在下半年應格外提高警覺。

針對疫苗接種政策，疾管署表示，我國A型肝炎疫苗政策自1995年6月起由政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種，並持續擴大接種對象。2018年1月起，由「財團法人寶佳公益慈善基金會」分批捐贈共400萬劑A型肝炎疫苗全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年4月起擴及國小六年級(含)以下之低收入戶及中低收入戶兒童。

然而依據2020年疾管署委託進行之國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30%，其中21-40歲民眾抗體陽性率僅約10%，41-50歲民眾抗體陽性率也未達4成，這顯示國內青壯年族群具有高度的A型肝炎感染風險。

疾管署說明，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期為15至50天，平均約為28至30天。感染後症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。疾管署提醒，A型肝炎致死率約0.1-0.3%，但老年人或慢性肝病患者有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡，不可掉以輕心。

為降低A型肝炎傳播風險，疾管署進一步強調，目前提供符合條件之確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請民眾配合衛生單位疫調及確實接種。同時呼籲民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

接種疫苗是預防A型肝炎最有效的方法，疾管署表示，接種1劑疫苗後就有9成以上的保護力，可持續3至5年，若依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上。民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費就醫評估，間隔6-12個月完成2劑自費疫苗接種。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

