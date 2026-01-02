A遠航36億「部分確定」入獄！ 張綱維出庭轟「荒謬」：好人被當騙子
前遠航董事長張綱維涉藉重整機會入主遠航卻掏空36億，二審依《商業會計法》等多項罪名共判27年徒刑，應合併執行14年，由於業務侵占、《民用航空法》等罪（共判16年8月）已確定，他去（2025）年底被發交台北監獄執行。張綱維向高院聲請再審，他（1/2）出庭痛罵判決「荒謬」，直斥遠航大股東南山人壽、中華開發當年都不救火，他為了回饋社會才出手「何錯之有？」。
一、二審均判14年
調查指出，前遠航董事長崔湧掏空遠航，導致遠航陷入財務危機，崔湧交保9千萬元後潛逃美國後輕生，遠航負債130多億元，遠航向法院聲請重整獲准，張綱維卻入主機會撈金，遭檢方依《商業會計法》、《刑法》背信、業務侵占等多項罪名起訴。
張綱維一審出庭不認罪，但未獲採信，一審依《商業會計法》、《民用航空法》及《刑法》背信等多項罪名，判張綱維應執行14年不得易科罰金之刑，另判1年得易科罰金之刑；前遠航副董鄭晴文應合併執行3年，另判8月得易科罰金之刑；前遠航財務協理陳建州應執行1年3月得易科罰金之刑。北院並諭知沒收或追徵未扣案之犯罪所得32億8452萬1047元。
二審去（2025）年11月重判27年，應執行刑仍維持14年，得易科罰金之刑則下修，沒收金額也降為19億8475萬1051元。關於《刑法》業務侵占罪、背信罪、行使業務登載不實文書罪、使公務員登載不實罪，以及《民用航空法》第110條之3之罪等部分不得上訴，合計宣告刑16年8月徒刑已定讞（非執行刑）；另外他涉犯修正前《商業會計法》等罪，因為還能上訴三審，尚未確定。
北檢火速發監！張綱維：每晚作惡夢
張綱維昨（1/2）天首度以受刑人身分出庭，他講到官司立刻爆氣，強調本案所有的公司都是他一人獨資公司，怎麼可能背信「自己掏空自己？」他質疑，他被起訴的背信、侵占罪都是本刑5年以下，有人無罪，但碰到他，法院竟然全部「判好判滿」。他話鋒一轉，強調當年遠航「被停飛」，明明是塔台不讓飛機飛，竟然變成遠航未申報就停飛，害他吃上《民用航空法》官司。
他火大地說，當年遠航的大股東南山人壽、中華開發公司都放棄遠航，他借了遠航8千萬元周轉以後，也知道這筆錢可能還不回來，「我當時賺了很多錢，想回饋社會才決定接手，沒想到竟被扣上『詐欺法院』的罪名，這個重整案是重整人來找我10幾次，我才答應，前後也歷經10幾個法官，我到底詐騙了他們什麼？」
張綱維說，這個案子他無愧於心，但現在被冤枉入獄，害他每天晚上都做惡夢，「我從小品學兼優，在學校沒有被記過一支警告，出社會也沒有任何前科，司法這樣待我，以後誰還敢做善事？台灣有很多中小企業、獨資企業，上市櫃公司也有很多股東往來，個人企業如果不能用A公司借B公司，企業界會大亂….」
他嘆氣表示，「以前有很多人問我，為什麼不離開台灣？我認為還是能得到公平審判，可是現在…面對這個荒謬判決，我到底何錯之有？判決說我做假帳，但是我的公司有2000多個員工，當然是授權財務長去做的，連會計師都幾年沒見過面了….」
律師痛譙：司法可以這樣玩？
委任律師謝協昌則說，這個案子宣告刑27年（合併執行刑14年），判了8個罪名，他當律師30多年了，這個案子是他見過最荒誕的。他爆料，本案上訴高院後，原本高院合議庭3名法官，只有受命法官沒有異動，去（2025）年9/1，合議庭審判長和陪席法官全都換人，沒想到新的合議庭9/1剛接手，審判長就諭知9/17進行言詞辯論，二審只開一個調查證據庭、只傳喚一個證人而已，所有犯罪事實都不查。
謝協昌說，「判決說他違反《民航法》，事實上在開庭時，律師大聲疾呼錄音紀錄和會議內容不符，法官只說『不要再講我們會看』，然後就照抄一審判決，照抄，還直接加重刑度，憑什麼？司法可以這樣玩嗎？」
他強調，高院認定張綱維「詐欺重整法院」，判決書還說他只用3%資金解決無擔保債權，卻取得97%的免除債權利益，還認定一審當初認定「不可能重整」。但實際上，張綱維當初就拿出8000萬元資金借給遠航，當初也不是他自願入主，而是重整人苦求他的。
他說，連時任重整人、律師蔡慧玲到庭都證稱，張綱維是「一半俠客一半生意人」，而且，當時遠航大股東中華開發、債權人台灣銀行都不願意救，張綱維幫忙了，卻被判詐欺罪還被指控「隱瞞資力」，整件事「可笑、荒誕、離譜」，而且莫此為甚。
謝協昌怒轟，本案共判張綱維8個罪名，宣告刑高達27年，應執行刑14年，「刑度判這麼重，法院多開幾庭調查很難嗎？給被告充分程序保障，只是基本要求而已。但是，高院去年5/1首次開庭進行準備程序，沒想到，7/16就通知9/17要進行言詞辯論，而且，合議庭9/1還換了兩個人（陪席和審判長）…這種程序進行只能說是胡搞，我都看不下去了….」
他強調，當了那麼多年律師，還是第一次看到這種案例，為了找回司法尊嚴，他期盼高院裁准再審及停止執行，以免造成冤獄。
承審法官則詳細詢問張綱維收判的日期及上訴三審的罪名，並強調因為張綱維全部上訴三審，而且上訴範圍互有牽連，目前無法確定再審效力所及。張綱維嘟噥說，「我已經被執行了…相當於大部分的罪名都執行了。」
法官靜靜聽完張綱維及律師團主張，當庭解釋，本案犯罪事實複雜，而且張綱維聲請再審的5個犯罪事實，有部分涉及不同罪名，有些罪名能上訴三審，但有些罪已經判刑確定，導致難以釐清聲請再審的範圍是否會牽涉到能上訴的罪名，恐怕只能等最高法院的判決，才能確認再審效力所及。律師則表示將再遞狀陳報，法官諭知先候核辦。
