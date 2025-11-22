前蘋果執行長塵封30年訪談公開：技術會過時，但好故事的價值將永遠流傳
在近期皮克斯 (Pixar)公布《玩具總動員5》首支預告影片，並且出現全新角色—平板電腦「Lilypad」之際，史蒂夫賈伯斯檔案館 (Steve Jobs Archive)釋出一個塵封已久、從未公開的訪談影片，藉此紀念皮克斯經典動畫《玩具總動員》 (Toy Story)上映30週年，其中由前蘋果執行長史蒂夫賈伯斯分享其對皮克斯的管理哲學，更深刻地探討了「科技」與「故事」之間的關係，其觀點即便放在今日的AI時代，依然發人深省。
執行長的角色：位於底層，為人才服務
賈伯斯當時離開自己創立的蘋果，並且成立電腦公司NeXT，後續更在1986年以1000萬美元收購喬治盧卡斯旗下位於加利福尼亞州Emeryville的電腦動畫效果工作室約70%股份，成為後來獨立運作的皮克斯動畫製作室，並且在在1995年推出全球首部以全3D形式呈現的長篇動畫電影《玩具總動員》。
當被問及如何帶領皮克斯成為行業領袖時，賈伯斯展現了獨特的管理思維。他認為，在創意與科技產業中，「權力的等級發生顛倒，執行長其實處於底層的地位」。
賈伯斯解釋，真正創造傑出成果的是第一線的藝術家與工程師，這些頂尖人才非常稀缺，「如果你不善待他們，他們可以在10分鐘之內找到工作」。因此，管理層的工作不再是發號施令，而是去支持他們、為他們消除障礙，創造一個能讓其蓬勃發展的環境。
融合矽谷與好萊塢：用「胡蘿蔔」而非「大棒」
賈伯斯也談到了皮克斯獨特的企業文化，那是「好萊塢和矽谷文化的融合」。
他指出，好萊塢習慣使用「大棒」模式，依靠合約來約束人才。而矽谷則傾向「胡蘿蔔」模式，透过股票期權讓員工成為股東。
賈伯斯明確表示更喜歡矽谷模式：「我們都有相同的目標，創造股東價值，這樣就沒人願意離開了。」
他更直言：「如果他們不想在皮克斯工作，那麼無論他們有沒有合約，都應該離開。」這種開放與尊重的態度，也成為皮克斯能持續吸引頂尖創意與技術人才的關鍵。
技術會過時，但好故事永恆
訪談中最令人動容的部分，是賈伯斯對「內容價值」的看法。作為推動個人電腦革命的先驅，他卻坦言科技產品的壽命短暫，「如果壽命有一兩年，那就很幸運了，它們遲早都會成為沉積層的一部分」。
相反地，他以迪士尼的《白雪公主》為例，指出這部1937年的電影在60年後依然能感動他的孩子。賈伯斯相信，《玩具總動員》在60年後被重看，不會是因為其電腦圖形技術有多先進，而是因為它講述了一個關於友誼的好故事。
他強調：「無論多少技術，都不能把一個糟糕的故事變成一個好故事。」這也是皮克斯的鐵律。
有趣的是，賈伯斯在訪談中提到的「視覺野心增長速度與技術相匹配」的理論 (例如每幀渲染時間始終維持在3小時，但複雜度卻提升百倍)，在今日生成式AI快速發展的當下，似乎也得到了一種全新的驗證。雖然他未曾預見AI浪潮，但他對「人」與「故事」核心價值的堅持，無疑是給當代創作者最好的啟示。
