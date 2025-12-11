曾為無數動漫迷帶來《新世紀福音戰士》 (Evangelion)、《天元突破 紅蓮螺巖》、《王立宇宙軍》、《海底兩萬哩》等經典作品的日本動畫製作公司GAINAX，在去年向東京地方法院聲請破產後，根據日本政府官報稍早公告消息，其破產清算程序已正式結束。而隨著破產清算、法人身分消滅，這間成立於1984年、擁有超過40年歷史的傳奇工作室，正式宣告走入歷史。

40年傳奇落幕！日本動畫公司GAINAX破產清算正式終結，庵野秀明揭露舊經營層「不實應對」內幕

從巔峰到殞落：多角化經營失利與高層醜聞

回顧GAINAX的歷史，無疑是日本動畫史上最輝煌也最戲劇化的一頁。從《王立宇宙軍》、《海底兩萬哩》到《吊帶襪天使》，GAINAX用獨特的風格定義了許多人的青春。

不過，自2012年起，公司內部開始出現種種經營亂象。包含毫無規劃的餐飲投資、成立CG公司、高層主管涉及高額無抵押貸款，以及投資作品失利等財務黑洞。甚至當時的經營團隊更試圖將公司私有化，最終導致這間動畫巨頭陷入萬劫不復的困境。

庵野秀明發文：憤怒轉為悲傷，揭露舊友背叛

隨著破產程序終結，曾是GAINAX核心成員、現任Khara社長的庵野秀明，今日也在Khara官網發表其聲明。

庵野秀明坦言，作為從草創時期就在公司、直到最後仍以股東身分參與的人，面對這樣的結局感到遺憾，但也只能平靜接受。他特別感謝了自2019年前代表董事卷智博被捕後，協助GAINAX重建及處理清算業務的關聯企業，讓GAINAX的版權與製作資料能順利轉移給應有的創作者與持有者，避免珍貴資產流散。

但在聲明中，庵野也揭露了令人心寒的內幕。在調查過程中，發現舊經營團隊在公司接受緊急融資後，竟有著還款不誠實及輕視作品的行為。

庵野直接點名了大學時代視為朋友的山賀博之及武田康廣，指控他們對Khara做出了許多不實應對。包括指示員工謊稱社長住院避不見面、發表敵對言論，以及策劃各種逃避還款的手段。得知真相的庵野表示：「情緒已從憤怒轉變為悲傷」，並且認知到彼此關係已無法回到過去。

最後的守護者：神村靖宏

儘管結局令人唏噓，庵野在文末特別感謝了GAINAX最後一任代表董事神村靖宏。

同樣是庵野的大學好友，神村靖宏在舊團隊放棄公司時扛起了責任，不僅努力防止版權四散，更真誠面對所有債權人奮鬥至最後一刻，讓GAINAX能以相對尊嚴的方式畫下句點。這家曾站在業界頂點的公司雖然消失了，但它留下的作品與精神，或許將以另一種形式在Khara及其他創作者手中延續下去。

