隨著通訊技術從地面延伸至天空與宇宙，日本主要四大電信商NTT、KDDI、SoftBank、Rakuten Mobile正加速佈局非地面網路 (NTN，Non-Terrestrial Network)，目標自2025下半年至2026年間實現商用化。這場「太空競賽」的核心動力，除了要解決山區與離島的通訊死角，更著重於應對日益嚴峻的自然災害，確保在地面基地台受損時，仍能透過來自上空的訊號維持通訊孤島的運作。

日本四大電信商「太空戰略」全解析：衛星、HAPS齊發，2026年消滅通訊死角

以下盤點四家業者的戰略布局與核心技術差異：

NTT：以IOWN光技術打造「自主與分散」的太空運算網

NTT集團的戰略核心在於技術自主與光通訊。透過其提倡的「IOWN」 (創新光纖和無線網路,Innovative Optical and Wireless Network)技術，NTT試圖將地面成熟的高速、低耗電光晶片技術轉移至太空，解決傳統無線電波頻譜枯竭與速度限制的問題。

NTT強調基礎設施自主化，計劃構建包含平流層無人機 (HAPS)、低軌衛星 (LEO)與靜止軌道衛星 (GEO)的多層次網路 。其中，與Space Compass、NTT DOCOMO等合作的HAPS項目，預計在2026年實現商用化，屆時將能提供智慧型手機直接連線服務。

KDDI：攜手Starlink，追求「即時性」與全土覆蓋

相較於NTT的自建路線，KDDI採取了更務實的合作策略。憑藉與SpaceX的深度結盟，KDDI利用已成熟的「Starlink」衛星系統，強調服務的即時性與實用性。

KDDI已經在日本能登半島地震支援及山小屋通訊中累積實績，從2025年4月起，KDDI推出「au Starlink Direct」，利用運行 340公里高度的專用衛星，讓市售智慧型手機無需改裝即可直接連線。這將使au的服務範圍從僅覆蓋60%居住區擴展至日本全土，支援緊急簡訊、訊息發送甚至生成式AI的應用。

SoftBank：HAPS結合多軌道衛星，鎖定「移動物聯網」

SoftBank提出「Ubiquitous Transformation」 (普遍轉變)構想，採取HAPS與多種衛星服務併行的混合戰略。

在HAPS方面，SoftBank將於2026年內利用美商Sceye的氣球型機體啟動預商用服務，單一機體可覆蓋直徑200公里連接範圍，適合災區重建與無人機通訊使用。衛星部分則整合Starlink Business與獨家代理的Eutelsat OneWeb，利用OneWeb低延遲與高資安的特性，SoftBank積極搶攻「Mobility IoT」市場，確保聯網車輛、農機與建機在任何地點都能維持連線，為未來的自動駕駛與遠端監控鋪路。

Rakuten Mobile：巨大天線衛星直連，挑戰100%面積覆蓋

Rakuten Mobile則押注於與美商AST SpaceMobile的合作，目標在2026年第四季推出「Rakuten 最強衛星服務」。

其技術亮點，在於AST商用衛星「BlueBird Block 2」搭載面積達223平方公尺 (約標準網球場大小)的巨大相位陣列天線，能直接捕捉市售手機的微弱訊號，無需額外設備即可實現通訊。此外，Rakuten Mobile強調其作為MNO (行動網路營運商)的主導權，能自行管控地面閘道器，在災害發生時可靈活調度頻寬至特定災區，確保緊急通訊品質 。

分析觀點

綜觀日本四大電信商的佈局，雖然最終目標都是「消滅圈外」並強化災害應變能力，但路徑卻截然不同。NTT走的是技術深耕的長線佈局，KDDI講求快速落地的實用主義，SoftBank聚焦於產業物聯網的應用，而Rakuten則試圖以巨型天線技術實現無死角的理想覆蓋。

2026年將是這些技術交會的關鍵年份，隨著這些來自天空的基礎設施逐步到位，未來的「通訊」將不再受限於地形，這對於多災的日本，乃至於全球通訊生態，都將帶來革命性的改變。

