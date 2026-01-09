以「Qoobo」療癒尾巴機器人、「甘咬」機器人聞名的日本新創Yukai Engineering (ユカイ工学株式会社)，在今年的CES 2026上依舊發揮其「萌科技」的專長。不過，這次他們鎖定的對象不是寂寞的大人，而是怕熱的嬰兒。

專為寶寶設計的散熱神器！Yukai Engineering推出「Baby FuFu」推車風扇，造型超療癒

Yukai Engineering展示一款名為「Baby FuFu」 (嬰兒吹吹)的便攜式風扇，它那像貓咪一樣的可愛造型，就是專門設計來夾在嬰兒推車上，幫寶寶在炎炎夏日降溫。

從「吹泡麵」到「吹寶寶」

這款產品的誕生故事相當有趣。

Baby FuFu其實是該公司先前推出的「Nekojita FuFu」 (貓舌頭吹吹,猫舌ふーふー)的放大版。原本「Nekojita FuFu」是設計用來夾在碗邊、幫怕燙的人 (貓舌頭)把泡麵或熱湯吹涼的小物。

Yukai Engineering社長青木俊介表示，開發團隊收到許多家長的回饋，發現孩子們不僅喜歡用它來吹涼食物，更喜歡拿著它假裝在吹頭髮或吹臉。既然孩子們這麼愛，公司乾脆順水推舟，開發出了這款專為嬰兒設計的版本。

夾得緊、手伸不進去

為了適應戶外使用，Baby FuFu的設計充滿巧思。原本貓咪造型的「手腳」被設計成強力的夾具，可以穩固地扣在嬰兒推車的手把或圍欄上，家長可以自由調整風扇角度，精準地對著寶寶的臉部或身體送風。

安全性，自然是嬰兒產品的重中之重。Yukai Engineering 強調，Baby FuFu的扇葉隱藏在特殊的狹縫柵欄後方，其縫隙寬度經過精密計算，確保即便嬰兒最細小的手指也伸不進去，徹底杜絕夾手意外。

規格方面，Baby FuFu採用USB-C充電，並且提供三段風速調整，操作僅需透過一顆按鈕即可完成。

上市資訊：Baby FuFu預計在2026年中正式上市，建議售價約落在50至60美元之間 (約新台幣1600元至1900元)。而此次在CES 2026同場展出的產品，還包含Yukai Engineering正在Kickstarter平台募資中的Mirumi機器人。

