在智慧型手機與AI裝置競爭日益白熱化的當下，Google的Pixel系列機種正以獨特的AI整合優勢突圍。Business Insider網站近期專訪Google負責Pixel與其他裝置的全球行銷副總裁Adrienne Lofton，這位曾是「終身」iPhone用戶的行銷高層，不僅分享了其為何「跳槽」至Pixel的心路歷程，更深入剖析Google目前在AI硬體上的佈局與挑戰。

前「終身」果粉轉戰Google，Pixel行銷副總裁談AI時代的裝置策略與「Agentic AI」願景

Adrienne Lofton表示，雖然Pixel距離iPhone的市佔率仍有相當長遠差距，卻有機會成為定義時代的「AI裝置」。

AI是加分項，硬體才是敲門磚

面對市場上琳瑯滿目的AI手機宣傳方式，Adrienne Lofton點出一個關鍵觀察：50%的消費者正在採用AI，但卻仍有50%的消費者持懷疑態度。她認為，這源自部分產業試圖將 AI「強行塞入」消費者手中，使得宣傳跑得比實際需求快了許多。

對Google而言，策略是不過度強調AI話題 (not overindexing on the AI story)，而是聚焦在AI能實際帶來效益。Adrienne Lofton舉例，Pixel相機的「Auto Best Take」最佳拍照功能背後雖有Gemini技術支援，但行銷重點是「每個人都值得在合照中完美呈現」，而非單純炫耀模型算力。

她強調，消費者購買手機的前五大理由依然是硬體、外型、品牌、價格與作業系統。「如果我們在這些基本面上沒有超水準表現，AI將變得毫無意義。」

前「終身」果粉轉戰Google，Pixel行銷副總裁談AI時代的裝置策略與「Agentic AI」願景

內部行銷導入Veo 3，縮短15週上市流程

作為一家「軟體優先」公司的硬體部門，Adrienne Lofton的團隊也身體力行地運用自家AI工具。她透露，行銷團隊在產品上市前，會使用Gemini Live針對創意簡報與社群洞察進行三角驗證 (triangulate)，甚至利用Google的影片生成模型Veo 3「拍攝」每一個概念驗證影片。

Adrienne Lofton表示，透過這些內部AI工具，她們成功將產品上市 (go-to-market) 的流程縮短了15週，大幅提升了效率。

Agentic AI時代，Pixel欲成最佳載體裝置

針對近期熱門的Agentic AI (代理式AI) 概念，Adrienne Lofton認為這將是未來的重頭戲。她自信地向同樣使用iPhone的採訪記者表示，這個領域的體驗「最好是在高階Android裝置上完成，更具體地說是在Pixel內」。

她也以自身經驗為例，指出當初從iPhone轉換到Pixel時，最先被吸引的便是相機與錄影品質。隨著Nano Banana等產品的推出，Google目前正試圖讓消費者理解其裝置與競爭對手的差異化優勢。

