擁有Unreal Engine遊戲引擎技術的Epic Games與Unity稍早共同宣布，未來將允許開發者將使用Unity引擎打造的遊戲體驗，直接發布至《要塞英雄》 (Fortnite)平台中。

世紀大和解？Epic Games宣布Unity引擎遊戲將可發布至《要塞英雄》平台

此消息是由Epic Games執行長Tim Sweeney與Unity執行長Matt Bromberg於Unity年度開發者大會上共同宣布。

擴大Fortnite生態系，目標構建「開放元宇宙」

Epic Games自2018年起便允許創作者在《要塞英雄》中發布自己的體驗 (或稱「島嶼」)。隨著生態系發展，2024年遊戲內發布的島嶼數量已達19萬8000個，相比前一年呈現翻倍。

而此次合作，將進一步向Unity開發者敞開大門，有望大幅擴展《要塞英雄》的內容豐富度，並且給予開發者更多自由。

Tim Sweeney在聲明中表示：「就像網路發展初期一樣，我們相信公司之間需要合作，以互通且公平的方式構建開放元宇宙。」他強調，與Unity並肩合作將能幫助開發者打造有趣的遊戲、觸及更廣大的受眾並獲得成功。

Unity商務儀表板將支援Unreal Engine

作為合作的一部分，Unity也宣布其於10月推出的跨平台商務管理儀表板，將於2026年初開始加入支援Unreal Engine。

該儀表板允許開發者透過單一介面，管理手機與PC等跨網站與商店的定價及促銷活動。

推出時程

關於Unity遊戲發布至《要塞英雄》的具體功能，雙方目前僅透露將在「2026年的某個時間點」開放，更多技術細節與確切日期將於日後公布。

