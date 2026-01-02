A-Lin《失戀無罪》這1段全場大合唱！網震撼狂重播：台東人都這麼強嗎？
娛樂中心／黃韻璇報導
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，其中A-Lin帶來經典歌曲《失戀無罪》，一段副歌交給全場觀眾合唱，然而全場台東人的音準、拍子、真假音通通完美展現，讓網友驚呼「台東人超強」。
台東跨年晚會除了張惠妹、A-Lin在台上金句百出，笑料不斷之外，最重要的還是兩人帶來多首經典歌曲，其中A-Lin演唱《失戀無罪》，這首歌幾乎可以說沒人不會唱，不過這首歌包含高音、真假音轉換等，難度頗高。
A-Lin唱到中後段時，將「孤獨萬歲，失戀無罪，誰保證一覺醒來有人陪，我對於人性早有預備，還不算太黑」時，交給全場觀眾合唱，不料眾人無論是音準、拍子、節奏、真假轉換通通完美展現，片段曝光後在網路上瘋傳，引發眾人熱議。
許多網友紛紛表示，「Key完全沒跑，現場整齊到嚇人，聽完的人都想單身了」、「超扯！一般情況通常為了避免尷尬『…我對於人性早有預備…』這句，藝人那個轉音都會拿回來自己唱吧，只有台東可以給歌手那麼充足的安全感」、「也只有在花東才敢這樣放麥給觀眾，在台北這樣放你只會得到戴佩妮的下場」、「什麼觀眾，他們叫合唱團」、「去台東跨年是不是要先考試」、「台東人的音準都這麼強的嗎」、「台東身分證字號是不是KTV開頭」、「現在去看台東跨年的門檻這麼高就是了」、「聽過最準的全場大合唱」。
