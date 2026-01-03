A-Lin「那魯7-11」隔2天才跟上 台鐵跟風被虧：果然很會誤點
生活中心／李紹宏報導
天后A-Lin在快年倒數前，將《那魯灣情歌》改唱成「那魯One、那魯Two，那魯7-11」。2天後，台鐵小編也跟風，在Threads發出「特殊廣播」，幽默喊話若還困在「那魯7-11」走不出來的旅客「請留在原地，我們之後再去接您」。對此，不少網友笑翻，直呼「2026都多久了才在發這個，台鐵真的很會誤點」！
台鐵小編在Threads上發揮創意，以廣播口吻發文表示，開往2026年的新自強號即將於第三月台A側發車，呼籲尚未登車的旅客加快腳步。
隨後話鋒一轉，小編打趣地說，若是因為中了A-Lin的毒，目前還困在「那魯One、那魯Two、那魯7-11」走不出來的旅客，「請繼續留在原地，我們之後再來接您」。
除了幽默回應時事，台鐵也不忘把握機會行銷自家觀光列車「環島之星」，順勢宣傳車上的卡拉OK設施，強調這台行動KTV「不用投幣」，歡迎大家上車安心點歌，盡情釋放想唱歌的慾望。
貼文曝光後，讓網友笑翻，「2026都多久了才在發這個，台鐵真的很會誤點」、「站長那個，搭過站了有逆行的車嗎，我要回2016」、「果然是台鐵，連這都誤點」、「請問那魯One轉那魯Two，需要走地下道還是天橋？我朋友說他迷路十年了」、「我明明沒在台東跨年阿，結果我居然被困在台東，還是要花20（元）才能走出來阿？」。
