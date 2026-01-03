A-Lin「那魯One」圈粉！作家也入坑 笑稱：這正是打不死的台灣人特質
A-Lin「那魯One」圈粉！作家也入坑 笑稱：這正是打不死的台灣人特質
記者林宜君／台北報導
台東跨年晚會再度掀起話題，金曲歌后A-Lin以歌聲與幽默魅力征服全場，她的即興對話與天然呆金句，更成為全場焦點。作家楊索在社群上直呼：「這正是打不死的台灣人特質。」他表示，經歷了充滿挑戰的2025年，2026年浮出地表，充滿未知，但A-Lin就像一道護身符，用歌聲和笑容洗滌恐懼與憂傷。
楊索特別提到A-Lin的「那魯One、那魯Two、那魯Three、那魯7-11」經典台詞，稱這宛如密碼或咒語，成為跨年舞台上的護身符，也讓他重新感受到「融入就是一種快樂」。他讚賞台東晚會的舞台氛圍，每位表演者氣場強大，真正玩音樂的人聚在一起，氣氛狂熱驚人。A-Lin這次的表現也證明她的天然呆魅力依舊存在，迷濛電眼、無厘頭金句、即興反應，讓她成為跨年晚會最被討論的亮點。楊索同時大讚阿妹（張惠妹）的大氣與舞台演出，直言看完整場直播非常震撼，也感受到跨年晚會的經典價值。
