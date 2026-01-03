A-Lin「那魯one」成迷因！網笑歪：諧音梗還有其他版本
「台東跨年晚會」成為2025跨2026年，台灣最強表演！尤其A-Lin台上無預警神來一句「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」，不僅讓同台的阿妹笑開懷，甚至火速為「網路迷因」笑翻網友，有人找到真有原曲，還有人翻出A-Lin曾分享過去節目片段，她這樣幽默的「諧音系列梗」其實還有其他版本！
A-Lin「那魯one」成迷因
A-Lin接受點播時，即興改編原住民風《那魯灣情歌》，竟然唱出洗腦神曲「那魯one」，讓全場笑歪腰，不僅火速成為網路謎因，釣出網友朝聖20年前，自二重唱團體「山風點伙」單飛的原住民歌手，「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄），曾於2005年發行的專輯《一家人》唱過：「那魯one、那魯two，那魯three four five，一起高聲唱，快樂似天堂」，噴飯歌詞逗樂歌迷：「還以為是A-Lin即興唱的，原來真的有這首歌」、「被A-Lin叫過來聽，朝聖」。
A-Lin諧音梗有其他版本？
此外，神通廣大的粉絲們，還翻出A-Lin過去也曾「神回」諧音梗，當時她在節目上表示：「希望可以在舞台上呈現不同樣的A-Lin給大家看到」，主持人何炅接著詢問：「所以不只是A-Lin對不對」，這時A-Lin突出奇招：「對！B-Lin啊、C-Lin啊，最後可能有Jolin了」，讓大家笑到一個不要不要，連粉專小編也加入這場幽默戰局寫下：「這急材，不是喝兩三杯能量飲料就能做到。2026敲碗與Jolin合作吧」（笑）。
