A-Lin「那魯one」梗有前身？節目片段曝光 網笑翻：上台前到底喝多少
娛樂中心／游舒婷報導
台東跨年晚會話題持續延燒，天后A-Lin不僅展現實力派唱功，幽默反應更讓全場嗨翻，她在台上即興接唱「那魯one」，馬上成為2026年最新網路流行梗。粉絲事後也挖出她過去上節目的片段，發現這個笑點其實早有「前身」，讓網友笑翻。
A-Lin在台東跨年晚會上隨口接唱「那魯two、那魯three，還有那魯seven eleven」，自然的反應迅速在網路爆紅，甚至釣出7-11官方小編現身互動，笑果十足。粉絲隨後翻出她過去登上節目的片段，當時A-Lin提到，華流音樂本就有多元曲風，希望能透過節目舞台，展現不一樣的自己。
主持人何炅當場接話反問：「所以不只是A-Lin對不對？各種Lin都來了？」沒想到A-Lin立刻接球回應：「沒錯，還有B-Lin、C-Lin，最後可能還有9-Lin（Jolin）。」機智又幽默的反應讓全場笑翻。
相關片段再度被翻出後，引發網友熱烈討論，小編也笑稱「這反應不是喝兩三杯能量飲料就能做到的！」留言區網友反應熱烈，「跨年就是『酒』Lin」、「上台前到底喝了幾杯」、「真的太會唱，也太好笑了」、「這個梗可以用一整年」。
今年台東跨年晚會話題十足，不只集結A-Lin、張惠妹、持修、戴愛玲等重量級歌手同台演出，歌手之間真情流露的互動也讓演唱會片段持續在網路發酵，甚至已有網友笑說「現在開始預訂明年台東跨年的房間，會不會太早？」
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
A-Lin《失戀無罪》這1段全場大合唱！網震撼狂重播：台東人都這麼強嗎？
A-Lin「那魯7-11」洗腦！樂團女主唱去年7月就唱過 網友湧入影片朝聖
阿嬤拜拜讓一家三代鉛中毒！毒物醫點兇手 長期吸入恐致癌
北捷今起開放手機掃碼搭車！17家支付可用 這3家轉乘公車有優惠
其他人也在看
A-Lin「那魯One」圈粉！作家也入坑 笑稱：這正是打不死的台灣人特質
台東跨年晚會再度掀起話題，金曲歌后A-Lin以歌聲與幽默魅力征服全場，她的即興對話與天然呆金句，更成為全場焦點。作家楊索在社群上直呼：「這正是打不死的台灣人特質。」他表示，經歷了充滿挑戰的2025年，2026年浮出地表，充滿未知，但A-Lin就像一道護身符，用歌聲和笑容洗滌恐懼與憂傷。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
熟男右半臉突腫脹 口腔驚見「3公分大白疣」已下顎牙齦癌！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一名年近60歲的熟男，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹，且超過二周仍未癒合，覺得不對勁而就醫，沒想到檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長至約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，進一步切片化驗更確診罹患下顎牙齦癌第二...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
阿妹、A-Lin後台「補飲料」 他們秒回1字網驚呆！
娛樂中心／饒婉馨報導天后張惠妹（aMEI）回鄉坐鎮，今（2026）年唯一的跨年演出是她親手打造並擔任總導演，強大嘉賓陣容、節奏流暢、互動感滿分，被封「全台最頂」，不過A-Lin跟阿妹的互動也被網友讚翻；其中一段是兩人聊天提到在後台補妝、「補飲料」，此話一出，台下觀眾瞬間默契喊「矮～」，讓人不禁疑惑「這個『矮～』是台東人內建的嗎？」，引起廣大網友前來朝聖。民視 ・ 1 天前 ・ 2
A-Lin「那魯7-11」洗腦！樂團女主唱去年7月就唱過 網友湧入影片朝聖
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，飆唱13首歌曲，就連女星A-Lin、戴愛玲都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin大唱諧音梗「那魯one那魯two」，讓張惠妹都驚呆。不過這不是A-Lin原創，有網友發現獨立樂團潛各白人主唱撒韻2025年7月也發表過「那魯Seven Eleven」影片，吸引網友湧入朝聖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
A-Lin「那魯one」是舊哏？網一看笑瘋：酒Lin！
娛樂中心／饒婉馨報導台東跨年晚會上，歌后A-Lin（黃麗玲）在台上突發奇想，即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯 seven-eleven～」，逗趣諧音瞬間讓全場爆笑，相關片段也迅速在網路瘋傳並成為熱門新哏。然而，有網友特地翻出過往影片「考古」，才發現A-Lin這一系列創意十足的數字諧音哏，早在先前參與的中國節目中就曾展現過，歌迷不禁大讚：太有才。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
A-Lin初戀地「中正路52號」成地標！屋主：不是我啦
A-Lin初戀地「中正路52號」成地標！屋主：不是我啦EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
倉鼠怎麼叫都不起床？這「五個原因」帶你冷靜判斷情況
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 你是不是也曾緊張地盯著籠子裡的倉鼠，無論怎麼叫牠都沒反應，甚至拿零食誘惑也沒效 …火報 ・ 4 小時前 ・ 2
台東跨年演唱會靠中央補助成功？鄧凱勛大讚饒慶鈴「台東模式」
台東跨年演唱會迴響熱烈，也成功將台東縣行銷至全世界。不過就有網友認為，是因為中央補助才大放光芒。前國民黨發言人鄧凱勛痛批，綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？這場跨年之所以能成為教科書等級的案例，關鍵在於台東縣府敢於打破常規，建立了全新的「台東模式」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男團成員神顏被官方認證！獲選「國寶級美貌」室友嘆：跟我不同級別
南韓JYP新生代男團 NEXZ 由6名日本成員、1位韓國成員組成，今（2日）來台，將為明日的演唱會準備，成員們笑說，雖然台北當天偏涼，但和首爾比起來根本算溫和，「一點都不覺得冷」，很快就適應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
Lulu陳漢典婚禮喜帖曝光！日本愛的私密互動藏不住
（娛樂中心／綜合報導）2026年才剛開啟第二天，社群平台 Threads 隨即引爆一則讓演藝圈措手不及的重磅消 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普出手「活捉」馬杜洛夫婦！ 委內瑞拉海外僑民上街狂歡：盼早日能回家
美國突襲委內瑞拉，以毒品恐怖主義等罪名逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，美國總統川普更宣布要接管委內瑞拉直到政權和平轉移，象徵要終結馬杜洛政府逾10年來的獨裁統治，在世界各國的委內瑞拉人民紛紛上街慶祝這歷史性的一刻。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2
墨西哥6.5強震已釀2死！餘震達420次 多房倒塌、醫療機構毀損
【緯來新聞網】墨西哥南部格瑞羅州1月3日上午發生規模6.5地震，已知造成至少2人死亡，並導致多處建築緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「神全」新舞台首秀！林益全CPB首戰雙安1打點助上海正大龍隊開紅盤
體育中心／綜合報導前中華職棒名將「神全」林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）新球季首場例行賽，對上福州海俠隊擔任指定打擊，全場敲出2支安打、1 打點並跑回 1 分，幫助上海正大龍以7比2開出紅盤。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 2
卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠
前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 99
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 25
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 17
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3