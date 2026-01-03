A-Lin初戀地址找到了 現任房客笑炸：不是我啦
2026台東跨年晚會熱鬧登場，金曲歌后A-Lin在倒數前夕壓軸登台，不僅與天后張惠妹聯手主持，更在台上幽默自爆昔日戀情。她即興改編歌曲逗樂全場，甚至直接點出初戀地點就在「台東市中正路52號」。這番言論讓該地址意外爆紅，引發網友好奇搜尋，甚至釣出現任房客與房東出面回應。
晚會現場氣氛嗨到最高點，A-Lin展現幽默本色，隨口哼唱起「那魯one、那魯two、那魯7-11」，讓台下笑聲不斷。興致一來的她更打開話匣子，大方分享第一次談戀愛的回憶，笑稱當時對象還在那裡請她喝維士比。話鋒一轉，A-Lin竟無預警公開確切地址，點名這段青澀回憶就發生在中正路52號，還反問台下觀眾認不認識，率真舉動瞬間引爆話題。
雖有不少人認為是玩笑話，但經實際搜尋地圖，該地址確實存在，外觀看似一處小型工廠或製材所，引發大批網友敲碗想知道「A-Lin的男友」究竟是誰。
對此，該址現任房客「小胖」受訪時連忙澄清，笑說這件事跟他完全沒關係，甚至自嘲表示，人家長得那麼漂亮，怎麼可能看上他這種類型，要大家別誤會，若是想知道男友住哪，應該去問A-Lin本人。
而房東蔡東澄則大方表示，對於自家意外成為打卡熱點感到很樂意，由於附近正好有知名景點「小白屋」，他也藉此機會歡迎全台歌迷都能到台東遊玩，感受在地魅力。這場意外插曲讓舊製材所成了熱門話題，儘管A-Lin可能只是隨口舉例，卻也成功為台東觀光再添一筆趣味話題。
