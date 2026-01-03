A-Lin台東跨年超嗨！私下模樣遭曝光 「想搶辣妹徒弟衣服穿」
A-Lin台東跨年超嗨！私下模樣遭曝光 「想搶辣妹徒弟衣服穿」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
2026《台東跨年晚會 東！帶我走》事隔多日話題仍持續延燒，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下。其中最大關鍵之一，正是總導演身分就是張惠妹（阿妹）親自坐鎮操盤，而參與表演的歌后A-Lin的妙語如珠，也是另一個亮點。
A-Lin 在舞台上的自然互動與聊天節奏，以機智、幽默又相當 chill 的談吐，成功拉近與現場觀眾的距離，被不少網友形容是「不靠用力，卻最有溫度」的存在，也成為本屆東跨最被討論的台上魅力之一。本屆跨年另一項打破慣例的安排，正是提前從下午就啟動的「音樂實驗場」。由有「微辣舞姬」之稱的琟娜VERNA 率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉 接力暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前，就已提早進入跨年節奏。
事實上，琟娜是A-Lin的徒弟，A-Lin雖不管在東跨或任何舞台上都很幽默，但私下對她超嚴格、也很有愛，常常把她拉在身邊，喊她吃飯或來跟前輩們拜碼頭、打招呼，尤其這次東跨兩人彩排和工作時間都不一樣，但A-Lin永遠記得琟娜的通告時間，也不時關心和詢問，但該稱讚時她也不吝嗇，例如，她跟團隊要來琟娜彩排的畫面觀看，驚艷說：「哇！這個辣！我看今天大概又會多一波人被辣到！」很替琟娜感到驕傲，最有趣的是，她居然想搶琟娜彩排那套衣服穿，說：「這套衣服我喜歡～還是我演出穿她這套？」
