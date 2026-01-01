A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？

張惠妹擔任總導演的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。

A-Lin在跨年演出一共帶來〈荒唐〉、〈失戀無罪〉等歌曲，還跟張惠妹驚喜合唱〈連名帶姓〉，她在演唱前，興奮的要大家把手機準備好，開唱後卻出現張惠妹的聲音，隨即燈也馬上打開，張惠妹現身在她後面，馬上吸引全場的尖叫聲。

廣告 廣告

兩人唱完之後，邀請歌手們上台，準備一起倒數歡度2026年，發現沒有主持人，A-Lin馬上挑大樑，笑說剛剛有談好價錢了；來到倒數橋段，台東縣長饒慶鈴好不容易走上台，雖然還有200多秒，A-Lin卻對她說「妳只有幾秒哦！」讓網友笑說「有多醉？」

倒數完之後，看到後面的樂手還沒設定好，他們只好脫稿演出，先是跟大家聊天，邀請歌手們聊2026年展望，接著開始清唱，有台下點唱〈那魯灣情歌〉，A-Lin脫稿演出嗨唱「那魯one，那魯two，那魯three，那魯7-11。」笑翻全場。

面對這麼嗨的場面，玖壹壹春風在社群透露，晚會的總導演是張惠妹，在彩排的時候本人就現身盯場，更招待大家吃好、住好、酒水都不用錢，她接著爆料「我不喝酒，但我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導