A-Lin登大巨蛋飆歌！許願盡快重返辦個唱

A-Lin二度登上大巨蛋舞台。（圖／喬山健康科技提供）

A-Lin先前在台東跨年演出，搞笑唱「那魯one、那魯two」掀起熱議，近日她登上大巨蛋參與知名企業所舉辦的感恩慈善演唱會，演唱〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉等歌曲，她興奮直呼：「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」

演唱會眾星雲集，開場由日本療癒歌姬夏川里美揭幕，一曲〈淚光閃閃〉令全場動容，她以中文和台語跟大家打招呼，並表示多次來台，有特別在進修中文，主持人陳漢典想教她說馬年吉祥話，沒想到她立刻說「馬上有錢」、「財源滾滾」，引起全場尖叫歡呼。

夏川里美溫暖獻聲。（圖／喬山健康科技提供）

緊接著登場的告五人帶來〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈黑夜狂奔〉。玖壹壹接棒炒熱氣氛，一連演出〈來個蹦蹦〉、〈派對俠〉、〈9453〉、〈一生只督你一人〉、〈做你的格〉等歌曲，春風還率隊下台互動，讓大巨蛋瞬間變成巨型派對現場。

轉換氣氛後，盧廣仲登台演唱〈刻在我心底的名字〉、〈我愛你〉、〈早安，晨之美！〉、〈太陽與地球〉等。周興哲也獻唱多首情歌，如〈你，好不好〉、〈怎麼了〉、〈想念你想我〉，笑說這麼大的舞台唱起來格外過癮，希望很快有機會重返大巨蛋。

盧廣仲歌曲讓全場大合唱。（圖／喬山健康科技提供）

張信哲擔任壓軸，演唱〈信仰〉、〈屬於我們的故事〉、〈過火〉、〈愛如潮水〉，這不只是他睽違三年在台演出，更是首度站上臺北大巨蛋舞台，在充滿愛與溫暖的美好氣氛下，他以〈難以抗拒你容顏〉為演唱會畫下完美句點。

周興哲希望能盡快再登大巨蛋舞台。（圖／喬山健康科技提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導