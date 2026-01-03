A-Lin跨年「那魯one」太洗腦 爆想跟她搶衣服
2026《台東跨年晚會 東！帶我走》話題仍持續延燒，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下。其中最大關鍵之一，正是總導演身分曝光，由「妹神」張惠妹親自坐鎮操盤，不少觀眾在社群上直呼「細節真的不一樣」，也讓本屆東跨口碑在全台持續發酵。
A-Lin看完琟娜VERNA彩排，替她感到驕傲。（圖／谷優娛樂提供）
除了整體製作獲得高度評價，另一個被大量點名的亮點，則是A-Lin在舞台上的自然互動與聊天節奏。A-Lin以機智、幽默又相當chill的談吐，成功拉近與現場觀眾的距離，被不少網友形容是「不靠用力，卻最有溫度」的存在，也成為本屆東跨最被討論的台上魅力之一。
而本屆跨年另一項打破慣例的安排，正是提前從下午就啟動的「音樂實驗場」。由有「微辣舞姬」之稱的琟娜VERNA率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉接力暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前，就已提早進入跨年節奏，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。
據悉，琟娜VERNA同時也是本屆東跨首位登台演出的開場藝人，從下午四點一路暖場，直到晚間跨年前再度登台，與A-Lin合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉，成功推升收視與討論熱度。她形容這樣的舞台安排「非常夢幻」，也讓她深刻感受到台東土地與觀眾帶來的溫度與人情味，「果然臺東的土會黏人，是真的！」。
為了把舞台完整交給觀眾，琟娜VERNA在演出中也火力全開、不留餘力。她透露，在演唱組曲時，有一段跪下往前滑行的舞蹈動作，因太過賣力，一下台才發現膝蓋破皮流血。儘管掛彩，她仍表示當下完全沒有多想，只希望呈現最好的表演給東跨的觀眾。這段「滑跪落紅」的畫面，也意外成為跨年後熱議話題之一。
天后A-Lin雖不管在東跨或任何舞台上都很chill、很幽默，但私下對琟娜VERNA嚴格、也很有愛，常常把她拉在身邊，喊她吃飯或來跟前輩們拜碼頭、打招呼，尤其這次東跨兩人彩排和工作時間都不一樣，但A-Lin永遠記得琟娜VERNA的通告時間，也不時關心和詢問，但該稱讚時她也不吝嗇，例如，她跟團隊要來琟娜VERNA彩排的畫面觀看，驚艷說：「哇！這個辣！我看今天大概又會多一波人被辣到！」很替琟娜VERNA感到驕傲，最有趣的是，她居然想搶琟娜VERNA彩排那套衣服穿，說：「這套衣服我喜歡，還是我演出穿她這套？」
琟娜VERNA也分享，能在張惠妹與A-Lin敬愛的姐們細膩又無微不至的照顧下完成演出，讓她在舞台上更加安心，也更能全力以赴。她直言，這次東跨不但沒有因為高強度演出感到疼痛，反而讓自己的「唱跳中二魂」被徹底點燃。
琟娜VERNA朝聖蔡依林演唱會。（圖／谷優娛樂提供）
結束台東行程後，琟娜VERNA在1日返抵台北，隨即與A-Lin一同前往台北大巨蛋，觀賞偶像蔡依林的演唱會。舞者出身的她特別專注於舞台呈現與舞蹈細節，並大讚Jolin的外國舞者「真的沒話說」，不僅節奏韻律超強，每一個動作都精準到位，整體完成度高到令人讚嘆，也再次讓她感受到舞台表演的力量。
【更多東森娛樂報導】
東森陪你跨年／阿妹領軍！全台最頂跨年 網友一面倒全推台東
A-Lin「那魯one」影片爆紅！意外釣出超商、原唱回應了
曹西平猝逝遭疑「冒屍斑不尋常」殯葬業、醫師揭原因
其他人也在看
《苦盡柑來遇見你》演員送急診！ 文素力曝元旦確診「急性腎盂腎炎」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國資深演員文素利過去憑藉多部作品拿下青龍電影獎、大鍾賞影后，去年則在《苦盡柑來遇見你》中，飾演IU主演角色「吳...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
借鏡台東跨年翻轉城市行銷 陳品安：苗栗不缺條件只缺規劃執行
全台各地跨年晚會落幕，其中台東市跨年演唱會受到矚目，線上線下合計吸引超過30萬人觀看。活動最大亮點之一，是金曲天后張惠妹（aMEI）身兼多職，親自擔任「總導演」，並邀請好友A-Lin等多位與台東具有深厚地緣關係的歌手同台演出，將現場氣氛推向高潮，也讓台東縣政府獲得外...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 21
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 4 小時前 ・ 22
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 1
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 19
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 6
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 13
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
世界大賽開打前痛失愛女！道奇救援投手費西亞妻子哽咽分享心情
體育中心／丁泰祥 報導去年世界大賽開打前夕，道奇隊突然宣布，主力救援左投Alex Vesia因為「家庭因素」將缺席，後來才知道，原來是他剛出生的女兒Sterling Sol Vesia突然過世，才讓Vesia錯過這麼重要的比賽，最近，Vesia的太太Kayla，在社群網站上分享了他們夫婦現在的心情，令人鼻酸。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 6
周潤發愛妻「臉頰凹陷」暴瘦露面 66歲真實近況引網擔憂
70歲港星周潤發入行至今，早已累績無數經典作品，感情方面則跟太太陳薈蓮結婚近40年，是演藝圈公認的模範夫妻。近日，有網友巧遇周潤發夫妻，其中老婆陳薈蓮身形略顯消瘦也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心
韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11