A-Lin跨年「那魯one」太洗腦 爆想跟她搶衣服

天后A-Lin私下對琟娜VERNA嚴格、也很有愛。（圖／谷優娛樂提供）





2026《台東跨年晚會 東！帶我走》話題仍持續延燒，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下。其中最大關鍵之一，正是總導演身分曝光，由「妹神」張惠妹親自坐鎮操盤，不少觀眾在社群上直呼「細節真的不一樣」，也讓本屆東跨口碑在全台持續發酵。

A-Lin看完琟娜VERNA彩排，替她感到驕傲。（圖／谷優娛樂提供）

除了整體製作獲得高度評價，另一個被大量點名的亮點，則是A-Lin在舞台上的自然互動與聊天節奏。A-Lin以機智、幽默又相當chill的談吐，成功拉近與現場觀眾的距離，被不少網友形容是「不靠用力，卻最有溫度」的存在，也成為本屆東跨最被討論的台上魅力之一。

而本屆跨年另一項打破慣例的安排，正是提前從下午就啟動的「音樂實驗場」。由有「微辣舞姬」之稱的琟娜VERNA率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉接力暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前，就已提早進入跨年節奏，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。

據悉，琟娜VERNA同時也是本屆東跨首位登台演出的開場藝人，從下午四點一路暖場，直到晚間跨年前再度登台，與A-Lin合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉，成功推升收視與討論熱度。她形容這樣的舞台安排「非常夢幻」，也讓她深刻感受到台東土地與觀眾帶來的溫度與人情味，「果然臺東的土會黏人，是真的！」。

為了把舞台完整交給觀眾，琟娜VERNA在演出中也火力全開、不留餘力。她透露，在演唱組曲時，有一段跪下往前滑行的舞蹈動作，因太過賣力，一下台才發現膝蓋破皮流血。儘管掛彩，她仍表示當下完全沒有多想，只希望呈現最好的表演給東跨的觀眾。這段「滑跪落紅」的畫面，也意外成為跨年後熱議話題之一。

天后A-Lin雖不管在東跨或任何舞台上都很chill、很幽默，但私下對琟娜VERNA嚴格、也很有愛，常常把她拉在身邊，喊她吃飯或來跟前輩們拜碼頭、打招呼，尤其這次東跨兩人彩排和工作時間都不一樣，但A-Lin永遠記得琟娜VERNA的通告時間，也不時關心和詢問，但該稱讚時她也不吝嗇，例如，她跟團隊要來琟娜VERNA彩排的畫面觀看，驚艷說：「哇！這個辣！我看今天大概又會多一波人被辣到！」很替琟娜VERNA感到驕傲，最有趣的是，她居然想搶琟娜VERNA彩排那套衣服穿，說：「這套衣服我喜歡，還是我演出穿她這套？」

琟娜VERNA也分享，能在張惠妹與A-Lin敬愛的姐們細膩又無微不至的照顧下完成演出，讓她在舞台上更加安心，也更能全力以赴。她直言，這次東跨不但沒有因為高強度演出感到疼痛，反而讓自己的「唱跳中二魂」被徹底點燃。

琟娜VERNA朝聖蔡依林演唱會。（圖／谷優娛樂提供）

結束台東行程後，琟娜VERNA在1日返抵台北，隨即與A-Lin一同前往台北大巨蛋，觀賞偶像蔡依林的演唱會。舞者出身的她特別專注於舞台呈現與舞蹈細節，並大讚Jolin的外國舞者「真的沒話說」，不僅節奏韻律超強，每一個動作都精準到位，整體完成度高到令人讚嘆，也再次讓她感受到舞台表演的力量。

