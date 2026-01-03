A-Lin跨年一句「那魯7-ELEVEN」唱紅門市！ 7-11官方幽默接球
迎接2026年，台東跨年晚會被盛讚為「全台最頂」，身兼總導演的天后張惠妹率領眾星回到家鄉開唱，從夜晚一路嗨到凌晨，精彩片段在網路上迅速瘋傳。其中，A-Lin在舞台上即興改編《娜魯灣情歌》，脫口而出一句「那魯7-ELEVEN」，逗得全場笑聲不斷，也引發網友熱烈討論。就連7-ELEVEN官方臉書也跟上熱潮，發文標註「7-ELEVEN 那魯灣門市」地址，並幽默表示，「來烏來，這一站一定要唱、要拍、要打卡，到門口記得再唱一次，那魯灣7-ELEVEN～」。
責任編輯／蔡尚晉
