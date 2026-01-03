A-Lin跨年一句「那魯7-ELEVEN」唱紅門市！ 7-11官方幽默接球

娛樂中心／杜子心報導今年台東跨年晚會不僅表演水準被封為「全台最頂」，集結了張惠妹（aMEI）、A-Lin、戴愛玲、葛仲珊等重量級天后，被網民戲稱根本是跨年限定的「烈酒女團」，更意外誕生了令全台笑翻的經典名場面。其中A-Lin在台上即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven～」瞬間引起全場大笑，而A-Lin這段即興的「那魯seven eleven」歌詞，其實早有人在網路上唱過了，「原唱」獨立樂團「潛各白人」女主唱撒韻，事後也表示其實這段詞並非原創，而是高中時期就聽過、流傳已久的說法。

