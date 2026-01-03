A-Lin跨年語錄暴紅！從台東跨年到《歌手》 天然ㄎㄧㄤ史一次被翻出
記者林宜君／台北報導
天生歌姬A-Lin隨著跨年影片被大量轉傳，網友也翻出她過往最經典的「天然呆事故」，其中一幕正是A-Lin去年重返《歌手2025》舞台後，在幕後訪談意外唸出「肖戰微博改名」，當場讓工作人員笑到失控，畫面曝光後再度被封為名場面。日前在台東跨年晚會一登台就狀況外，沒喝酒卻接連語出驚人，不只把歌名、地點全亂接，還脫口說出「中正路52號是初戀」，讓全台網友瞬間暴動搜尋地址，相關片段在社群瘋傳，也讓她的「沒喝也會ㄎㄧㄤ」體質再度成為話題焦點。
當時A-Lin以〈失戀無罪〉奪下該集冠軍，主持人隨口問她是否有關注微博熱搜，A-Lin便隨意唸出榜單內容，沒想到「肖戰微博改名」一出，全場瞬間爆笑，A-Lin自己也一臉錯愕摀嘴，急忙道歉喊：「對不起！！！！！」現場工作人員連忙圓場表示「那是其他節目」，氣氛才逐漸緩和。事實上，「肖戰微博改名」確實是去年7月的熱門話題。2016年以男團「X玖少年團」出道的肖戰，近年演藝重心全面轉向戲劇發展，代表作包括《陳情令》、《夢中的那片海》等。2025年7月18日晚間，肖戰悄悄將微博帳號名稱，從原本含有團名的「X玖少年團肖戰DAYTOY」，改為僅留下「肖戰」2字，個人簡介也同步整理，僅保留演員、歌手與作品資訊，團體相關字樣全數移除，其他成員隨後也陸續跟進，當時引發粉絲高度討論與各種解讀。
回到台東跨年現場，A-Lin的「天然歪樓」更是全面發揮，不只把〈那嚕ONE〉唱成「那嚕7-11」，還把跨年煙火說成放鞭炮，接話節奏完全不按牌理出牌，卻意外笑翻全場。相關片段在IG、Threads、X平台瘋傳，網友笑稱A-Lin是「不用酒精也能進入微醺狀態的女人」。這些看似失控的瞬間不但沒有翻車，反而讓A-Lin圈粉無數，粉絲直呼「這才是真性情」、「天生歌姬連ㄎㄧㄤ都很有魅力」，A-Lin的社群追蹤數也在跨年後明顯成長，再次證明自然做自己，反而成為最強吸粉武器。
