A-Lin跨年談初戀地點變地標！「唯一受災戶」現身：電話被打爆了
2026台東跨年晚會熱鬧落幕，今年由天后張惠妹領軍眾星回到家鄉登台演出，為東台灣帶來溫馨與震撼。倒數時段由金曲歌后A-Lin接棒壓軸演出，不僅以經典歌曲〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等征服全場，更在台上幽默分享青春往事，一句關於「初戀地點」的玩笑話，意外掀起熱烈話題。
A-Lin當時在舞台上輕鬆聊起往事，笑說「我第一次談戀愛的對象給我喝維士比，就在那邊」，並指向遠方建築，透露那是「中正路52號」，稱是她的初戀所在地。儘管語帶玩笑，卻瞬間引發現場與網路熱搜，許多歌迷開始在Google Map上搜尋該門牌，將其視為「天后初戀打卡地」。
事後，一名自稱為中正路52號的屋主於社群平台發聲，表示在跨年當晚突然接到多通詢問電話，包括媒體與朋友關切，引發一陣騷動。他幽默表示：「A-Lin沒事說什麼台東市中正路52號，害我電話被記者打爆！林伯是房東……」雖略帶無奈，仍展現風趣態度，網友也笑稱他是此次跨年「唯一受災戶」。
昨（2日）屋主接受媒體訪問時進一步表示，該處目前已出租給房客居住，自己也無從得知A-Lin是否曾在此住過。該屋前身為製材所用地，多年前由他購得，如今因緣際會爆紅，對於外界關注，他表示樂見其成，「歡迎全台歌迷來台東玩，也可以來拍照留念」。
同時，現任房客得知消息後也笑稱，「只是巧合啦，真的跟我沒關係，（初戀）不是我」，並打趣表示「人家那麼漂亮，怎麼可能看上我！」展現大方幽默回應。
看更多 CTWANT 文章
下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈
余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是
逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下
其他人也在看
A‑Lin跨年夜自爆初戀地點！屋主慘成「唯一受災戶」：電話被記者打爆了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導2026台東跨年晚會熱鬧落幕，卡司陣容被網友封為「全台最強跨年晚會」，由天后張惠妹領軍回到家鄉登台，陪伴大家一起倒數迎...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台南百年神轎送修取回變「全新中國製」！ 廟方傻眼報警追回真品
台南市鹽水區廣濟宮，去年將一頂百年神轎送往桃園某間文創工作室檢修，未料卻取回一頂全新神轎，廟方懷疑遭人「掉包」，立即報警處理。警方介入調查，已成功尋回神轎，相關人員是否涉及詐欺等罪嫌，仍待進一步釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 114
婦人喪禮中怪異舉止嚇到家人 竟是大腦海馬迴中風
彰化縣一名60多歲婦人日前參加至親長輩喪禮，喪禮中她一直重複問「我為什麼在這裡？」等相同問題，喪禮後又完全沒印象自己的怪...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
撿iPhone17 Pro物歸原主…他討不到「酬謝金」揚言告失主！全網看傻眼
拾金不昧是美德，不過近日新竹有網友撿到「iPhone17Pro」手機，並交到派出所，後續由失主領回，但他主張向失主索取10%約3000元費用遭拒，憤而發文，撻伐失主跟警方的作為；未料，此舉反而引來大批網友怒罵，直言「如果是這種心態、就不要撿了」；也有人建議，「你其實可以不要還他，然後他告你侵佔，可能就不會這麼氣了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
SIM卡換發新制惹怨 上路4天急修正
史上最嚴格ＳＩＭ卡換補規定，上路僅四天就引發民怨。電信業者近日公告，應國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要求，民眾ＳＩＭ卡若遺...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 565
雲林古坑7.2℃！9縣市低溫特報 吳德榮︰下周恐有寒流
強烈大陸冷氣團來襲，今天清晨本島平地最低氣溫為雲林古坑攝氏7.2度，中央氣象署持續發布低溫特報，提醒部分地區有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家吳德榮說，今天各地轉晴朗乾冷，明天起冷空氣減弱， 下周一（5日）晚間另一波冷空氣前緣快速掃過，下周二（6日）強冷空氣南下，下周三（7日）起將再創入冬以來最低氣溫，有機會成首波寒流。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
零食藏隱形殺手！醫曝「3傷腎地雷」：1類人吃恐心臟驟停
休假在家時，最幸福的就是邊吃零食邊追劇。不過，吃零食也要小心其中的添加物可能會對身體造成負擔。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，零食裡藏有3顆「傷腎炸彈」，只要了解陷阱，就能安心享用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 396
謝祖武痛述照護失智母8年煎熬！科學證實「最懶護腦法」降39%失智風險
知名演員謝祖武近日出席公益活動時，罕見分享照顧失智母親8年的往事，坦言親睹母親性情大變、甚至動手丟東西的震撼場景，讓他痛徹心扉。那種摯愛親人一天天忘記你的痛，是失智症家庭共同的煎熬。對抗失智症，又有最健康2.0 ・ 2 週前 ・ 6
中國公布沈伯洋住家衛星圖 民進黨嚴厲譴責：行徑如黑道「極其卑劣」
針對中國官方媒體惡意公布民進黨立委沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇，民進黨發言人吳崢今（3）日表達最嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。此類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中共官媒衛星肉搜沈伯洋 民進黨轟：如黑道恐嚇極其卑劣
中國官媒繼揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，近日更惡意公布其個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇。民進黨發言人吳崢今（3日）表達最嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。此類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
中共官媒衛星肉搜立委 民進黨批如黑道恐嚇
針對中國官方媒體惡意公布立法委員沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇，民進黨發言人吳崢3日表達最嚴正抗議與譴責，批評行徑如黑道恐嚇，不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。 吳崢指出，從所謂「懲獨22條」、公布「頑固台獨分子清單」，到以地方公安名義宣布「立案調查」，中共近年持續擴張其跨境恐嚇與法律戰手段。如今更進一步透過官媒帳號，直接揭露我國國會議員住址與行蹤，已構成明確人身安全威脅，行徑宛如黑道式「肉搜恐嚇」，毫無底線、極其卑劣。 他強調，透過官方媒體揭露特定個人住居資訊，已嚴重侵犯隱私與人權，亦涉嫌違反我國《個人資料保護法》與《刑法》恐嚇危害安全等相關規定。在任何民主法治社會中，這都是不可接受的行為，更不應由一個自稱「負責任大國」的政權公然為之。中共展現的不是治理能力，而是恐嚇政治與黑道式威權。 吳崢批評，中共近期不僅在軍事上升高對台恫嚇，於「雙城論壇」後立即對台發動軍演，官媒更公然宣稱「針對美國對台軍售」；同時持續對台灣、美國、日本官員與國中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 1
中媒社群平台公布沈伯洋住家衛星照 民進黨嚴厲譴責
（中央社記者溫貴香台北3日電）中國官媒社群平台公布民進黨立委沈伯洋工作及居住地點衛星影像，民進黨表示，嚴厲譴責此宛如黑道「肉搜恐嚇」的行徑，已是對台灣社會的全面警告與挑釁，中共當局應立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
「第五縱隊」早已潛伏台灣？他示警「2可疑動作」：平常看不出
政治中心／周希雯報導中共多年來對台灣虎視眈眈，不斷以軟硬兼施的手法試圖滲透台灣，其中潛藏在台的「第五縱隊」，更疑似協助中國展開認知作戰。出生台灣的前美國防部官員胡振東，近日登上專訪暢聊台海議題，更點出「防範第五縱隊需要全民參與」。因為來自中國的滲透非常龐大。媒體人詹凌瑀看完後也表示認同，直言最大的敵人不是解放軍、而是第五縱隊，而且「早就滲透進來了」，他們在關鍵時刻會做2件事，盡可能從內部瓦解台灣，相當可怕。民視 ・ 1 天前 ・ 9
陸官媒「衛星肉搜」沈伯洋 綠譴責：坐實「和平破壞者」角色
大陸官方媒體惡意公布立委沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」；民進黨發言人吳崢今（3）日表示，這是公開恐嚇，民進黨表達最嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。此類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
幕後28年 從現「聲」到現「身」 廖天恩登台透早台語說新聞
生活中心／報導老將新面孔！民視新聞資深台語指導老師廖天恩，自今年1月1日起正式站上主播台，接下晨間六點新聞播報工作。事實上，早在去年10月起，他便已開始代班主播，歷經多次實戰歷練後，如今正式定錨晨間時段，以最具音韻美感的台語，陪伴觀眾迎接一天的開始。廖天恩28年來在民視指導過無數新聞主播的台語發音，也曾擔任多部八點檔戲劇的台語顧問，包括蘇晏霈等演員皆出自其門下。民視台語新聞能長年維持紮實的播報基礎與卓越口碑，背後關鍵推手之一正是他。民視 ・ 1 天前 ・ 1
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 162
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4