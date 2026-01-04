A-Lin那魯灣全網洗腦！新北烏來711爆紅 網笑：腦中自動播放停不下來
記者林宜君／台北報導
一段即興歌詞，意外成為全民洗腦神曲。A-Lin在跨年舞台拋出的「那魯one」哏，不只唱紅社群，更讓新北烏來一間超商瞬間成為朝聖熱點，時事與行銷完美接軌。金曲歌后A-Lin日前在台東跨年演唱會演唱〈娜魯灣情歌〉時，即興改編歌詞，隨口唱出「那魯one、那魯two、那魯three four five、那魯7-ELEVEN」，突如其來的諧音哏讓現場與線上觀眾瞬間笑翻，也成為今年跨年夜最具話題的名場面之一。
該段演出在社群平台快速擴散，不少網友直呼「一聽就忘不了」、「腦中自動播放」。A-Lin本人也在跨年後於社群發文，幽默標註「放鞭炮」、「那魯711」等關鍵字，自嘲這段即興演出宛如「自帶背景音樂」，相關貼文更帶動她的Instagram追蹤數成長約6萬人。隨著話題持續延燒，位於新北市烏來區的「那魯灣」7-ELEVEN門市迅速跟上熱潮，在店內設置「那魯one、那魯two、那魯7-ELEVEN」標語，還貼心補上「那魯three在這裡」指示牌，呼應不少網友笑稱「沒聽到three」的討論點，讓進店顧客一秒入戲。
門市也同步結合在地特色，推出「烏來溫泉水，洗水水3亮亮」等宣傳字樣，幽默又不失巧思，成功吸引遊客與居民拍照打卡。一名消費者分享，正是因為看了跨年演唱會才知道這個哏，「如果有經過，一定會特地進來買東西」。值得一提的是，這間引發討論的「那魯灣7-ELEVEN」並不在台東，而是位於新北烏來。從舞台即興到地方門市神反應，這波「那魯ONE」旋風，也被網友封為「最成功的跨年梗行銷示範」。
