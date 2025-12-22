更新：目前Waymo無人自駕計程車服務已經恢復在舊金山地區運作，Waymo發言人將此次服務中斷歸咎於停電因素，並且說明Waymo自動駕駛系統被設計成將故障信號燈視為四向停車標誌，而此次停電規模過大，導致車輛在確認受影響路口狀況時的停留時間比平時更長，進而造成交通擁堵，同時補充說明Waymo後續將與舊金山市政府密切協調因應措施。

無人計程車在正常路況下表現不錯，但遇到突發狀況呢？Waymo稍早在舊金山遭遇了一場「震撼教育」。由於當地發生大規模停電導致交通號誌失靈，許多Waymo自駕車因為無法判讀燈號，直接「當機」停在路口中央，官方隨即宣布暫停該地區的叫車服務。

廣告 廣告

舊金山大停電導致交通號誌掛點！Waymo無人車「不知所措」卡在路口，官方緊急暫停服務 (更新)

紅綠燈沒亮，AI 就當機了？

根據CNBC電視台報導，以及社群媒體上流傳的影像，顯示在停電期間，多輛Waymo的Jaguar I-PACE自駕車被發現停在舊金山的十字路口中央，並且閃爍著雙黃警示燈。

由於停電導致紅綠燈無法運作，這些標榜聰明的自駕車似乎瞬間失去了判斷能力。原本應該依序通過的路口，因為沒有燈號指引，Waymo車輛只能選擇最保守的策略——「原地停車」以策安全，但也因此變成了路障，造成周邊交通阻塞。

變電站起火釀禍，Waymo暫停服務

Waymo發言人Suzanne Philion隨後證實：「由於舊金山灣區發生廣泛停電，我們已暫時停止了當地的叫車服務」。她表示團隊正與市政府官員密切合作，希望盡快恢復服務。

這場混亂的源頭來自PG&E (太平洋瓦斯電力公司) 的一座變電站發生火災，導致週六上午開始，舊金山與周邊地區約有13萬戶停電，受影響範圍包含列治文區 (Richmond District)、金門公園等地。

Elon Musk：Tesla沒在怕

雖然Waymo並未詳細解釋技術細節，但其官網指出Waymo Driver系統會「針對標誌與號誌 (如紅綠燈顏色)做出反應」。外界推測，當攝影機完全看不到紅、黃、綠任何一種燈號時，系統可能無法判定當下路權歸屬，導致無法決策。

這時，競爭對手當然不會放過機會。Tesla執行長Elon Musk隨即在「X」上發文嘲諷：「Tesla Robotaxi完全沒受舊金山停電影響」。 (意指Tesla採用的視覺方案主要依賴路況判斷，而非單純依賴燈號規則，或是單純只是想嘲諷一下對手)。

分析觀點：AI缺乏人類的「常識」與「變通」

筆者認為，這起事件正好暴露目前Level 4自駕車技術在面對「非標準化場景」時的脆弱性。

對於人類駕駛來說，看到紅綠燈故障 (全黑)，直覺反應是將該路口視為「全向停車再開」 (All-way stop)，透過觀察其他車輛動向或眼神交流，依序輪流通過。但對於嚴格遵守規則 (Rule-based)權重較高的Waymo自駕系統來說，當「紅綠燈」這個關鍵參數直接消失，系統可能判定為未知風險，出於安全邏輯只能停下。

雖然原地停車是為了避免發生車禍的「安全」決策，但在車水馬龍的城市中，變成路障反而製造了另一種危險。這也再次提醒了產業界，通往Level 5全自駕發展的路上，如何讓AI具備人類的「變通能力」，或者是基礎設施本身要有更強的V2I (車聯網) 備援機制，仍是急需解決的難題。

更多Mashdigi.com報導：

Sony Honda Mobility首款電動車Afeela將內建「PS Remote Play」功能，DualSense手把直接連

Google Assistant確認「延後退休」，Gemini全面接管Android 生態還要再等等

Netflix全面遷移至Amazon Aurora資料庫，效能提升75%、成本節省28%