作為藍光光碟 (Blu-ray Disc)規格的主導者與奠基者，Sony今日 (2/9)在日本官方網站發出公告，宣佈將陸續結束旗下所有藍光錄放影機 (BD Recorder)的出貨。更令人唏噓的是，官方在公告中明確寫下「無後繼機種」 (後継機種はございません)，意味正式宣告Sony將全面退出家用藍光錄放影機的硬體市場。

時代的眼淚！Sony正式宣佈終止藍光錄放影機出貨，更確認無後繼機種

曾擊敗HD-DVD的王者，終究敵不過串流浪潮

此次列入停產名單的產品包括2024年才推出的BDZ-ZW1900，以及2023年上市的BDZ-FBT4200、FBT2200與FBW2200等型號，意味著連近年推出的新機種也將走入歷史。

Sony早在1998年率先實證藍紫色半導體雷射在光碟媒體上的應用，並且在2003年推出全球首款民生用藍光錄放影機。當年Sony更傾集團之力，甚至讓PlayStation 3搭載藍光光碟機，成功在與Toshiba主導的HD-DVD規格戰中勝出，確立藍光光碟作為高畫質實體媒體的霸主地位。

然而，隨著網路串流影音的崛起，實體光碟市場急劇萎縮。Panasonic早在2023年2月就宣佈停產錄影用藍光光碟片，而Sony自己也已經從2025年2月跟進停產紀錄型光碟。如今連「播放與錄製」的硬體都宣告終結，顯示整個生態系已難以維持。

分析觀點

雖然我們早就知道實體光碟正在式微，但由Sony這個「藍光之父」親手拉下鐵門，象徵意義依然巨大。這反映了兩個殘酷的現實：

• 「錄影文化」的消逝：過去日本市場特有的「將電視節目錄下來燒成光碟保存」的習慣，隨著Catch-up TV (如日本OTT服務平台TVer)等隨選視訊服務與訂閱制的串流服務普及，使得錄製電視節目的工具已經不再是市場剛需。

• 實體媒體轉向收藏化：未來藍光光碟 (甚至是4K UHD BD)將會完全轉變為少數發燒友的「收藏品」，而非大眾的「消費品」。

對於還擁有大量珍藏光碟的玩家來說，現在或許是時候趕快入手一台備用機，或者是轉向依賴遊戲機 (如PS5或Xbox)來作為最後的播放手段。

