英國新創公司SPhotonix透露，其研發的「5D記憶晶體」 (5D memory crystal)技術已走出實驗室，計畫在未來兩年內於資料中心啟動試點，這意味著如同科幻電影般、能將資料保存上億年的「玻璃儲存」時代即將來臨。

單片硬塞360TB！英國新創SPhotonix啟動「5D玻璃儲存」落地計畫、號稱資料能保存138億年

什麼是5D儲存？能存多久？

這項技術源自於英國南安普敦大學 (University of Southampton) 的研究成果。SPhotonix使用熔融石英玻璃 (fused quartz glass)作為介質，利用飛秒雷射 (femtosecond laser)在奈米尺度下寫入數據。

之所以稱為「5D」，是因為它除了傳統的三維空間座標 (x, y, z) 之外，還利用了奈米結構的方向 (orientation) 與 強度 (strength) 來編碼資訊。

根據SPhotonix的說法，單張5英寸的玻璃光碟，就能儲存高達360TB的數據。更驚人的是其耐用性，在沒有外部破壞的情況下，這些資料的穩定性可達138億年，這基本上等同於目前估算的宇宙年齡。

換句話說，這是一種真正的「永久」儲存方案。

現況與挑戰：寫入速度仍是瓶頸

雖然容量與壽命驚人，但目前的速度仍有待加強。SPhotonix坦承，目前的驗證原型機寫入速度僅約4MB/s，讀取速度約30MB/s，這對於現代資料中心來說顯然不夠快。

不過，公司已經制定了明確的技術路線圖，目標在三至四年內將持續讀寫速度提升至500MB/s。成本方面，早期的寫入設備售價約為3萬美元，讀取設備則約為6000美元，並且計畫在18個月內推出可實際佈署的讀取設備。

不需插電的「物理隔離」，與微軟互別苗頭

SPhotonix的技術主要鎖定「冷儲存」 (Cold Storage)市場，也就是那些需要長期保存但不需要頻繁存取的檔案 (如銀行紀錄、科學數據、國家檔案)。這種玻璃介質無需電力即可保存數據，同時本質上是採「物理隔離」 (air gapped)設計，能有效防範勒索軟體攻擊。

這也讓人聯想到微軟推動多年的「Project Silica」，同樣是利用玻璃進行數據儲存。此外，還有像是德國新創Cerabyte正在推廣基於陶瓷的儲存方案。SPhotonix 的策略不同之處在於，它不打算建立端到端的封閉服務，而是計畫將儲存介質與光學平台授權整合進現有的資料中心架構中。

分析觀點：取代磁帶的終極方案？

筆者認為，SPhotonix的推進顯示出「後磁帶時代」的競爭已進入白熱化。目前資料中心的冷儲存仍大量依賴磁帶 (LTO)，雖然成本低，但磁帶有物理壽命限制 (約10-30年)，並且需要恆溫恆濕環境與定期轉錄，維護成本其實不低。

玻璃儲存的優勢在於「寫入後即永恆」 (Write Once, Read Forever)，極大降低了維護成本與碳足跡。雖然目前4MB/s的寫入速度看起來像是在用傳統56k撥接數據機下載4K電影，但對於只需封存一次的檔案來說，重點在於其密度與壽命。若SPhotonix能如期將速度提升至500MB/s，這塊360TB的玻璃片，或許真的能成為人類文明的「時光膠囊」。

