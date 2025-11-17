遊戲開發者大會 (GDC)旗下團隊公布《2025年遊戲產業薪資報告》 (2025 GAME INDUSTRY SALARY REPORT)，此份以今年7月針對562名美國遊戲產業專業人士進行的調查顯示，儘管面臨了工作室關閉、大規模裁員，以及AI自動化的潛在威脅，美國遊戲業的平均薪資仍在增長，但產業內部的薪酬滿意度、工作穩定性與薪資平等等問題依然嚴峻。

美國遊戲業薪資報告：平均年薪增加至14.2萬美元，但53%仍感薪資過低、80%認為行業不安全

薪資概況：平均14.2萬美元，60%受訪者薪資上漲

根據GDC報告，2025年美國遊戲產業專業人士的平均年薪約為14萬2000美元 (約新台幣456萬元)，中位數則約為12萬9000美元。

在薪資變動方面，60%的受訪者表示，其2025年的薪資相比2024年「至少有輕微增長」，其中39%比例為微幅或小幅增長，而14%則為顯著增長。

薪資滿意度低落：53%認為薪資過低，合約工高達69%

儘管平均薪資數字可觀，並且多數人 (約80%) 表示目前薪資能滿足其基本需求，但開發者對薪酬的「公平性」顯然抱持不同看法。

• 僅約1/3的受訪者 (40%) 認為其薪酬「合理」 (Fairly compensated) 。

• 高達53%的受訪者認為自己「薪資過低」 (Undercompensated)，甚至38%認為有點低、15%認為嚴重過低。

而此不滿想法，在合約工 (Contractors)、顧問或兼職人員中更為嚴重，比例飆升至69%。交叉分析顯示，女性與非二元性別 (60%) 及非白人 (62%) 感到薪資過低的比例，明顯高於男性 (50%) 與白人 (50%)。

當被問及最需改善的薪酬項目時，62%的人直指「基本薪資」 (Base salary)，其次為「年度獎金」 (26%) 與「專業發展」 (25%)。

裁員潮衝擊：1/4人近兩年遭裁，40%失業者已投百份履歷

過去兩年的裁員潮在此次報告中留下了明顯傷痕：

• 24% (1/4)比例受訪者表示在過去24個月內曾被裁員。

• 在這些被裁員的人中，近半數 (47%)至今仍未找到新工作。

• 在仍處於失業狀態的受訪者中，40%的人表示他們至今已投遞了「至少100份」工作申請 。

這種不穩定性也反映在從業人員的心態上。高達80%的受訪者 (包含在職與失業者) 認為，與其他職業相比，遊戲開發是「安全性較低」 (less secure)的專業。在失業者中，此比例更是飆升至98% 。

薪資不平等依舊：女性低24%、非白人低27%

薪資不平等 (Pay Inequality) 問題依然嚴重。報告數據揭示：

• 非白人工作者的平均收入 (11.4萬美元) 比其白人同事 (15萬美元) 低27% 。

• 女性 (12.2萬美元) 的平均收入比其男性同事 (15.5萬美元) 低24% 。

為進一步驗證，報告針對「具6年以上經驗的在職遊戲設計師」 (75位受訪者) 進行抽樣分析，發現68%的男性年薪達12.5萬美元以上，而女性與非二元性別中僅有38%達此標準；白人受訪者中則有62%，非白人僅45%達到此標準 。

工會支持度高：64%支持，56%有意加入

面對行業的動盪與不平等，開發者對於工會的支持度顯著提升。

• 64%的受訪者表示支持遊戲產業工會化。

• 支持者主要集中在年輕工作者、失業者，以及年薪低於10萬美元的族群 。

目前僅9%的受訪者表示自己已加入工會 (4%產業工會、5%公司工會)，但高達56%的受訪者表示「有興趣加入」 (interested in joining)。

