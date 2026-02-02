A12桃園遊客中心改裝亮相 「舒華」巨幅打卡牆迎國際旅客

A12 桃園遊客中心全新改裝運用巨幅舒華形象照作為視覺核心。(觀旅局提供)

繼觀光大使葉舒華拍攝的宣傳影片《來桃園舒華的家鄉》引發熱烈迴響後，桃園市觀旅局乘勝追擊，位於桃園機場捷運第一航廈A12站的「桃園遊客中心」改裝亮相，以舒華為核心視覺，大膽運用巨幅形象照與活力桃紅配色，將強大的線上流量轉化為實體魅力，旅客一踏入國門，就能感受「舒華家鄉」桃園的熱情與國際觀光魅力。

觀旅局指出，全新改裝的A12遊客中心不僅優化空間質感，更將舒華的巨幅形象照設為視覺焦點，搭配代表桃園活力的桃紅色襯底，整體設計時尚且極具辨識度。這座專屬的打卡牆，讓海內外旅客在抵達桃園的第一站，便能與「女神」零距離接觸，成功建立鮮明且溫暖的城市第一印象。

A12 桃園遊客中心華麗變身「舒華主題牆」。(觀旅局提供)

A12遊客中心服務人員提供遊客諮詢服務。(觀旅局提供)

為慶祝改裝升級並回饋粉絲，桃市府同步推出限時「拍舒華、換小卡」活動。民眾只要在A12遊客中心與舒華主題裝置合影，上傳至個人社群平台並標記「＃來桃園舒華的家鄉」或「＃taoyuantravel ＃shuhua」，同時追蹤「樂遊桃園」官方Facebook或Instagram帳號，即可免費領取「舒華小卡」一張（每人限領一次，數量有限），希望透過輕鬆有趣的互動，讓遊客在蒐集偶像紀念品的同時，自然接觸到桃園豐富的旅遊資訊。

觀旅局指出，A12桃園遊客中心自113年8月開櫃以來，已成為觀光推廣的重要前哨站，累計服務超過3.6萬人次。數據顯示，高達9成服務對象為外籍旅客，主要客群來自港澳、韓國及日本。中心除提供中、英語即時諮詢，也備有多國語系文宣並播映宣傳影片，不定期的互動贈禮活動更化身為全方位體驗桃園魅力的「先鋒站」。

桃園市觀旅局長陳靜芳表示，桃園身為台灣接軌世界的門戶，致力提供具溫度且國際化的服務，改裝不僅是致敬家鄉偶像，更是貼近年輕世代、深化國際行銷的具體展現。她誠摯邀請遊客以A12遊客中心為起點，跟著舒華的腳步深入探索桃園的山海風光與文化底蘊，讓這裡成為桃園旅程中第一個難忘的記憶點。

