a16z年度資訊長大調查：大企業最愛用哪一家AI？這家狂追OpenAI，成最大黑馬

2026 年，企業對生成式 AI 的投入已陷入狂熱。

據a16z對全球2000強企業中100家公司的第三次年度資訊長（CIO）調查，大型語言模型的平均企業支出在兩年內從 450 萬美元翻倍至 700 萬美元，今年更預計突破 1160 萬美元（約新台幣3.66億元）。

然而，高額預算並未換來預期的效率奇蹟。報告揭露，受限於技術落地困難與流程重構成本，多數資訊長面臨投資報酬率（ROI）低於預期的困境，迫使企業的AI採購邏輯轉向「尋求確定性」而非單純追求領先技術。因此即便各家模型性能日益接近，市場仍呈現大廠壟斷（Oligopoly）趨勢。

AI市場規模龐大 圖/a16z

a16z在該報告中鎖定的對象是 100 位來自全球 2000 強企業，且經過驗證的副總裁（VP）及高階主管（C-level）。受訪企業的年營收至少達 5 億美元，其中 88% 超過 10 億美元，30% 超過 100 億美元。

規模上，超過 50% 的企業員工人數超過 10,000 人，且超過 80% 為跨國企業。產業分布包括金融服務、軟體與科技、製造業、醫療保健、零售業以及專業服務。

在上述樣本中，OpenAI 仍是企業端主力，有78%的資訊長在生產環境使用 OpenAI（直連或透過雲端業者），但成長動能卻漸漸轉向 Anthropic 與 Google：

Anthropic 自 2025 年 5 月起滲透率成長最快，已有 44% 企業在產品中使用；若含測試，超過 63%。

AI御三家佔比 圖/a16z

在企業AI採購預算佔比上，OpenAI 仍約掌握 56%，但 Anthropic、Gemini 正持續蠶食。

AI御三家佔企業採購預算比 圖/a16z

簡單來說，企業多模型成為常態，81% 企業在測試或正式環境同時使用三個以上模型家族（去年不到七成），不再押單一供應商。

而報告中最違反直覺的結論之一，就是企業 AI 應用目前由 Microsoft 壟斷性領先：Microsoft 365 Copilot 是企業 chat 類應用的一哥，即便 ChatGPT 在背後追趕。

Anthropic攻企業端有成，OpenAI霸主地位受挑戰

現在企業用的 AI 模型市場，呈現一種「看來看去，好像什麼都有，但都不夠好用」的情況。也就是說，雖然有很多種類可以選，但真的要深入解決特定問題時，卻找不到夠專業的選擇。

OpenAI 以 78% 的生產環境滲透率維持其名義上的霸主地位，但其「權力厚度」正在變薄。一個關鍵的穿透性指標是「採購預算佔比（Wallet Share）」：儘管滲透率極高，OpenAI 僅掌控了約 56% 的預算佔比，且其增長面臨存量遷移的阻力。

反直覺的洞察在於：OpenAI 的市場統治力在很大程度上依賴於「先發慣性」下的存量業務。數據顯示，僅 46% 的 OpenAI 客戶部署了最新的 GPT 5.2 系列，多數企業仍停留在舊款模型，因為它們在既有工作流中「勉強夠用」。

ChatGPT使用升級模型的比例不高 圖/a16z

相比之下，Anthropic 展現了極強的「利基收割」能力，其滲透率在短短不到一年內激增至 44%。Anthropic 的增長高度依賴於「技術溢價」，高達 75% 的客戶直接在生產環境部署其最新、最昂貴的 Sonnet 4.5 或 Opus 4.5。

Anthropic正在挑戰OpenAI 圖/a16z

這反映出一種分層策略：OpenAI 守著毛利低的通用客服和知識管理市場，而 Anthropic 則靠編碼和複雜數據分析，直接搶奪高價值的 Token 市場。

任務維度 市場分配策略 領先供應商 決策邏輯 橫向通用 (Horizontal) 通用聊天、知識管理、客服 OpenAI 慣性鎖定、既有生態遷移成本高 特定任務 (Task-specific) 軟體開發、推理驅動的數據分析 Anthropic 性能驅動、追求邊際增量、利潤提取

白話來說，現在企業不再只盯著同一家廠商不放，而是轉向「小孩子才做選擇，我全都要」的策略（有 81% 的公司會同時併用 3 個以上的模型）。

各家AI用途 圖/a16z

雖然這種做法讓技術變複雜了，但並沒有讓應用開發失去空間，反而給了第三方工具生存的機會。只是現在的門檻變高了：開發者不能只是串接模型，更要把解決問題的邏輯給打包好，才能發揮價值。

「App 末日論」根本言之太早

以前大家總擔心 AI 模型變強後，所有的應用程式都會沒戲唱，但到了 2026 年，情況反而反過來了：比起自己動手研發，現在的企業更傾向直接買現成的 AI 套裝軟體。

為什麼會這樣？最主要的原因是「省錢又省事」。現在像 OpenAI 或 Google 這些大廠的推理成本大幅下降，還提供整套服務，企業如果還想自己拿開源模型來改裝，算下來根本不划算。

現在第三方 AI 軟體的真正價值，不再只是幫模型套個殼，而是幫企業處理「專業的工作流程」和「模型調度（Model Routing）」。現在 81% 的企業都同時使用多種模型，但要根據任務的難易度、速度快慢和法規要求，在不同的模型之間切換，這在技術上非常麻煩。而專業的軟體可以把這種「不確定性」變成的「品質保證」。

對企業資訊長（CIO）來說，與其花大錢養團隊去處理複雜的技術細節和數據安全，不如直接買合規、成熟的產品。

「app 末日」其實沒發生 圖/a16z

不過，在這波 AI 應用普及化中，最後賺最大的可能不是新創公司，而是那些本來就有客戶、有信譽的傳統科技巨頭。

應用端的頭號贏家：微軟

在企業 AI 應用市場，微軟展現了令人出乎意料的統治力。儘管技術社群對 Copilot 的評價參差不齊，但數據顯示 65% 的企業仍優先選擇既有供應商的 AI 方案。這種領先並非基於技術的絕對優勢，而是一種基於組織心理的「信任賦稅」。

微軟的護城河由採購簡便性、系統整合度與合規架構構築而成。報告指出「信任與合規，而非模型參數，正成為企業採購的第一優先級。」 超過三分之一的企業明確偏好封閉源代碼模型，本質上是在為其「數據安全性」與「廠商背書」支付溢價。

微軟才是贏家 圖/a16z

然而，這種基於慣性的領先正露出破綻。一個極具穿透力的數據是：當軟體開發者嘗試過 Cursor 等 AI 原生工具後，Microsoft Copilot 的 NPS（淨推薦值）出現了高達 48 分的斷崖式下跌。

這說明在「工具體感」與「實際產出」面前，微軟的信任圍城並非堅不可摧。一旦開發者對 ROI 的期望被更高效率的工具拉高，基於慣性的採購決策將面臨嚴峻的內部挑戰。這種「ROI 鴻溝」正是初創企業在巨頭圍攻下唯一的破局點。

終局預判：AI好不好用，遠比聰明更重要

a16z報告指出，未來一年半，AI 產業的重點會從單純追求「模型規模大、參數多」，轉向研究如何讓 AI 真正「好用且落地」。

現在很多企業覺得投資 AI 報酬率不如預期，問題通常不在於 AI 不夠聰明，而是公司內部還沒準備好。常見的阻礙包括：

缺乏清楚規則 ：員工不確定哪些情境「可以用 AI」、哪些資料能丟給模型，只好保守不用。

沒有試錯空間 ：犯錯會被究責，大家傾向把 AI 當玩具 demo，而不是實際承接關鍵流程。

工作流程沒改 ：原本流程沒重設，只是硬把一個聊天窗貼上去，結果多了一步操作、少了實際產出。

只量「使用度」不量「成果」 ：看 token、登入次數很漂亮，但沒有對齊營收、成本、品質等實際 KPI。

缺專職負責人與跨部門協作：沒有人對 AI 專案的商業結果負責，IT、業務、營運各做各的，導致落地碎片化。

同時，超過一半的資訊長（CIO）認為，接下來導入AI的關鍵在於「推理模型」，因為它不需要複雜的下指令技巧（Prompt Engineering），而且邏輯更透明好懂，這會讓系統整合變得容易許多。

總結來說，對新創公司來說，與其在通用模型上硬碰硬跟科技巨頭競爭，不如趁巨頭轉身慢、產品僵化的弱點，針對特定產業開發更靈活、思考更深入的解決方案。

最後，這場 AI 競賽的結局已經可以看見端倪：終局比的不是誰的模型最聰明，而是誰能「不露痕跡地進入工作決策流程」。在那裡，最強大的技術通常藏在最順手的流程和深厚的信任感之中。

資料來源：a16z

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

