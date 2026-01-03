A24病毒式話題行銷！盤點「甜茶」新片《橫衝直闖》史無前例的5大創意操作！

《橫衝直闖》劇照

1. A24攜手好萊塢金童「甜茶」，連破多項電影宣傳紀錄！

2. 甜茶把宣傳服穿成私服，連女友都一起加入宣傳行列！

3. 從謠言、時尚到音樂，《橫衝直闖》話題真的無所不在！

【文／千尋少女】在原創電影愈來愈難被看見的時代，A24再次用行動證明：「話題本身，就是最好的宣傳。」由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演、改編自傳奇桌球冠軍的新片《橫衝直闖》（Marty Supreme），跳脫傳統大片鋪天蓋地的媒體投放，反而以一連串破格且極具討論度的操作，成功將一部獨立製作推上全球話題巔峰。

從「刻意外流」的內部會議，到征服拉斯維加斯Sphere巨型球體，A24與甜茶聯手打造了一場模糊真實與表演、打破電影與現實邊界的沉浸式宣傳實驗，以下帶您盤點這場「史無前例」的5大創意行銷關鍵。

1｜假洩漏，真宣傳！內部ZOOM會議影片外流

《橫衝直闖》宣傳初期，一段號稱「意外外流」的內部Zoom會議影片在網路瘋傳。畫面中，甜茶神情疲憊卻情緒高亢，與行銷團隊激烈討論角色細節，甚至語出驚人地自評這是他「生涯最佳演出」。

乍看像是一場公關災難，卻迅速引爆影迷與行銷圈的瘋狂討論。影片在社群平台累積破千萬觀看，不少網友一度信以為真，揣測甜茶是否壓力過大，或影片遭到內部人員外流。

直到甜茶事後親自坦言，這一切都是A24精心策畫的病毒式操作，目的正是呼應主角馬提瑞斯曼那種瘋狂、執著、近乎偏執的性格。這種「偽紀錄式行銷」不僅成本低，更精準擊中Z世代對「內部視角」與真實感的興趣，讓電影在宣傳開跑前就深植人心。

2｜甜茶化身行動廣告牌！宣傳服直接變成時尚單品

宣傳期的甜茶，幾乎成了《橫衝直闖》本身的「行走廣告牌」。他多次被拍到穿著印有片名「Marty Supreme」的宣傳外套現身街頭、節目與公開場合，成功把一件原本屬於電影周邊的服裝，推進時尚與潮流文化核心。

這款由Taylor McNeill操刀、洛杉磯品牌Nahmias推出的宣傳夾克，定價 250 美元，卻迅速引爆搶購熱潮。不只甜茶本人，連女友凱莉詹娜（Kylie Jenner）、饒舌歌手 Kid Cudi、美式足球球星 Tom Brady 也陸續上身示範，讓「馬提橘」旋風全面滲透潮流圈，成功完成一次跨界行銷。

3｜高空視覺轟炸！橘色飛艇盤旋洛杉磯上空

如果說街頭穿搭是近距離滲透，那麼這艘橘色飛艇就是最張揚的空中宣言。一艘巨大的鮮橘色的「Marty Supreme」飛艇，在洛杉磯上空盤旋數週，印著「Dream Big」標語，緩緩飛越好萊塢地標、各大片廠與奧斯卡評委聚集區域。

儘管電影中並未出現飛艇場景，但這項耗資數百萬美元的操作，成功在奧斯卡獎季期間佔據視覺與話題高地。A24甚至邀請媒體實際登艇體驗，讓宣傳不只是「被看見」，而是「被經歷」。外媒分析，這項浪漫又招搖的行動風險不低，卻與電影「趕夢、敢衝」的精神完美呼應，也成功在聖誕檔期前夕，把討論度推向最高點。

4｜史上第一人！甜茶站上拉斯維加斯 Sphere 巨型球體

真正讓宣傳聲量全面引爆的，是甜茶現身拉斯維加斯的那一刻。他成為史上首位「站」上全球最大球體建築Sphere頂端的人，搭配動態視覺特效，畫面宛如站在一顆巨型乒乓球上。甜茶對著鏡頭高喊上映資訊的震撼畫面，透過他的Instagram傳遍全球，瞬間累積千萬觀看。

甜茶事後受訪問坦言，在原創電影生存不易的環境下，自己願意「上天下地」宣傳，只為替電影搏一次機會。這場壯舉不只再次證明甜茶的巨星魅力，也象徵 A24 持續挑戰極限的行銷野心，讓電影未上映就先寫下話題紀錄。

5｜把謠言變宣傳！合體英國蒙面歌手EsDeeKid

近年，網路流傳甜茶其實就是英國蒙面饒舌歌手EsDeeKid的分身。面對傳聞，甜茶不但不澄清，反而留下「一切都會在適當時候揭曉」的曖昧回應，成功讓話題持續發酵。直到12月19日，EsDeeKid釋出混音版〈4Raws〉MV，兩人同框現身，謠言正式破除。但真正更高明的是，甜茶不只是露臉，而是直接在歌詞中置入《橫衝直闖》，談角色、談夢想，也談與電影本身。

音樂成為宣傳管道，這波操作不僅替電影帶來數百萬觀看，更讓 EsDeeKid 的討論度暴增，形成雙贏局面。電影則反向滲透音樂圈，為雙方帶來數百萬觀看與討論度，成功打造一場跨越電影、音樂與社群文化的雙贏操作。

《橫衝直闖》故事大綱

《橫衝直闖》由《原鑽》導演喬許薩夫迪（Josh Safdie）執導，靈感取自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼，但主角「馬提莫瑟」為原創的虛構角色。故事設定在 1950 年代，一名年輕、迷人卻野心十足的桌球新星，為了追逐名聲與榮耀，不惜付出一切，踏上通往世界冠軍的瘋狂旅程。電影現正熱映中。

