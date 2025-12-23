A24《橫衝直闖》破影史紀錄！「甜茶」登拉斯維加斯地標造勢

《橫衝直闖》紐約首映會。（圖／龍祥電影）





A24年末壓軸重磅大片《橫衝直闖》上週末於美國限量上映，締造亮眼成績，不僅拿下今年度限量上映最高開片票房，更創下自2016年以來最高單間戲院平均（PSA）票房紀錄。

為了宣傳這部極具感官衝擊的電影，A24啟動了一系列史無前例的創意宣傳。提摩西夏勒梅日前驚喜現身拉斯維加斯，挑戰視覺極限，他站上造價超過700億台幣的全球最大球體建築「Sphere」頂端，配合動態視覺特效，猶如站在一顆超巨大的乒乓球上，本人親自吶喊電影上映日期，成為有史以來第一位登上該球體建築宣傳的人，震撼畫面瞬間橫掃各大社群網路。

「甜茶」提摩西夏勒梅登拉斯維加斯地標震撼造勢。（圖／龍祥電影）

甜茶站上全球最大球體建築「Sphere」頂端。（圖／龍祥電影）

而在紐約，為了致敬片中的1950年代復古美學，地標建築帝國大廈也特別點亮了象徵「馬提精神」的明亮橘色燈光。近日更有一架印有「Marty Supreme」字樣的橘色飛艇正在洛杉磯地區盤旋宣傳，電影同時推出潮牌外套，意外引爆跨界時尚話題，全美陷入一場時尚與體育跨界的橘色狂熱。

《橫衝直闖》講述，一名在1950年代紐約街頭奮不顧身追求桌球冠軍夢的狂熱青年馬提莫瑟（提摩西夏勒梅 飾）。為了飾演這位怪傑，夏勒梅不僅苦練球技，更以罕見的「復古油頭與小鬍子」造型亮相，提摩西夏勒梅直言：「這是我演過最具能量、最瘋狂的角色。」電影由《原鑽》導演賈許沙夫戴執導，將紐約街頭的博弈氛圍與賽場節奏完美融合。《橫衝直闖》12月25日聖誕節上映。



