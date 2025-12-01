A320修個沒完！空巴承認又發現新問題

空中巴士週五召回約6000架A320系列客機進行檢修。路透社



空中巴士公司的暢銷客機A320才剛經歷一波停飛全面軟體召修，但就在逼近聖誕度假季航空需求爆漲的時刻，週一（1日）承認又在A320發現了新問題。

在週一提交給路透社的聲明中，空中巴士公司表示「有限數量」的A320因為金屬面板的品質問題，受到影響。聲明中表示：「空中巴士採取保守謹慎的態度，正在檢視所有可能遭到影響的飛機。」

空巴發言人在聲明中強調，只有很少數的飛機需要進一步採取行動，而且「問題的根源已經發現並獲得解決」。

在飛機品質問題消息的衝擊下，空巴股價週一一度暴跌將近10%，在歐洲下午盤跌幅縮小至4.35%。

路透社先前引述知情人士消息指出，空巴是在產線的數十架 A320客機上，發現機身的金屬面板有品質問題。這可能影響空巴的交機，但目前並不清楚是否也影響到已經交付、正在服役的客機。

A320系列可說是空巴的搖錢樹，在同級的波音對手產品波音737系列連續發生重大問題後，A320的訂單更是一飛沖天，總交機量也在今年超越了宿敵波音737。

