A320客機系統故障需檢修 全日空取消65航班9400人受影響

空中巴士（Airbus）於28日宣布，由於空中巴士A320及其他機型發現系統故障，全球約6,000架A320系列客機需實施檢修。日本全日空航空因此宣布取消29日的65個航班，多達9400名乘客行程受到影響。

日本全日空因 A320 客機需實施檢修，宣布取消65個航班。（圖／NNN）

10月底捷藍航空（JetBlue）的一架A320客機從墨西哥坎昆（Cancun）飛往美國紐澤西州紐華克（Newark）時，發生了高度突然下降的意外，導致15人受傷送醫。空巴對該起事件進行調查後發現，影響飛行控制系統運行的重要數據恐遭到強烈的太陽輻射的破壞，對此，歐洲航空安全局（EAS）於28日發布通知，空中巴士A320及其他機型急需軟體更新。



日媒報導，受此影響，全日空宣布將從29日首個航班開始，取消包括羽田機場至稚內、能登、米子、德島和高知在內的65個國內航班，以便對34架飛機進行維護，約9400人受到影響。



而羽田機場也因此出現人龍，要求更改或取消航班。一位乘客說：「我打算先坐新幹線到岡山，然後再坐火車回高知，全程大約需要7個小時。」

據報導，每架飛機的維護大約需要四個小時，航班取消數量可能還會增加。另外，日本航空公司則表示不受影響。

