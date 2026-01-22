A5和牛免費！王品人氣好料0元吃 路易莎火鍋限時「肉盤加倍」

路易莎集團旗下鍋物品牌「丹生炊事」插旗台中麗寶福容大飯店，圖為路易莎董事長黃銘賢。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

「丹生炊事」麗寶店在空間設計上採用日式風格打造。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

天氣變涼，火鍋成為餐桌上熱門選項，鍋物品牌也趁勢展店，盼為新的一年挹注更多成長動力，路易莎集團旗下鍋物品牌「丹生炊事」，1月23日進駐台中麗寶福容大飯店，嘗鮮還可享親民價升級澎湃肉量；王品集團於去年底同樣開展多家火鍋分店，包括青花驕、和牛涮等，限時還有機會吃免費和牛。

丹生炊事

「丹生炊事」麗寶店在空間設計上，採用日式風格打造，巧妙運用木質元素、溫潤色調與簡約線條，營造靜謐而舒適的用餐氛圍，在湯底選擇上，共推7款湯底，包括以台產白甘蔗與多款新鮮蔬果、昆布熬煮而成的「甘蔗清原湯」，以及老母雞搭十全藥膳燉煮10小時的「十全溫補熬雞湯」；另有以無添加豆漿結合川味擔擔醬的「擔擔鹹豆漿」，以及多款花椒與辣椒慢炒熬製的「川椒紅香湯」；此外，還提供古法醃漬酸白菜燉煮的「酸菜白肉鍋」、醬香回甘的「日式壽喜燒」、溫潤不油膩的「燒酒雞鍋」。

「丹生炊事」麗寶店開幕推多項加價優惠，凡點用任一套餐，加價129元即可享有蛤蜊一斤；指定培根五花牛或梅花豬套餐，加價159元即可將原本5～5.5oz的肉量，直接升級為澎湃13oz超大肉盤。

青花驕

王品集團麻辣鍋「青花驕」新店民權店於去年底煥新亮相，並在日前迎來2樓新鄰居-吃到飽火鍋「和牛涮」；而「青花驕」則在近日進駐新光三越信義A11館5樓，即日起至4月底，憑「青花驕」社群指定畫面，到新店民權、台北信義A11和板橋縣民大道店消費滿千，享人氣好禮多肉排骨酥、椒麻口水雞、特色綜合丸3選1。

王品集團旗下「和牛涮」去年底連開3家，新店遍及北中南，總店數擴張至16間。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

和牛涮

和牛涮除了新店民權店，還有台南仁德家樂福店、台中文心五權西店也雙雙點亮招牌，品牌總店數擴張至16間，各地鍋友都能嚐到和牛壽喜燒雙吃，並無限享用人氣餐點辛香炙燒和牛壽司和焦糖卡士達鯛魚燒。歡慶新店開幕，即日起至1月31日品牌官方LINE好友領券並內用768（含）以上套餐，招待日本A5和牛1份。

