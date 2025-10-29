AA制婚姻能走多遠？溝通不足恐成致命傷 3步驟讓關係不再為錢失衡
許多夫妻選擇AA制，認為財務獨立也能維持公平。然而一旦遇到懷孕、生病或失業等意外，若缺乏溝通，公平的制度很可能瞬間失衡，甚至動搖婚姻基礎。該怎麼做才是最好的？
我有一個學妹，在成大讀書，跟男朋友交往7年然後結婚。他們一直過著AA制的生活：你出一半，我出一半，財務獨立，井然有序。但到了31歲那年一切都變了，因為學妹懷孕了。
這次懷孕是意外，也是驚喜。這個消息讓雙方的家人興奮不已。但沒想到的是，學妹在懷孕初期一直出血。最後公司實在沒辦法繼續留她工作，只能資遣她，請她回家。
失去了工作，學妹看著銀行戶頭裡的存款感到焦慮。剛開始，她的老公對她說：「沒關係，我養你。」學妹聽了眼眶都熱了，覺得自己還有老公，不用太過煩惱。但她萬萬沒想到，接下來的日子，情況越來越不對勁。
學妹發現，說好了「要養我」的老公，凡是菜錢、瓦斯費、網路費、嬰兒床、消毒鍋……這些支出，他總是說：「妳先墊一下」，然後就再也沒轉帳，沒有反應。
她一邊照顧身體，一邊焦慮著戶頭的餘額。直到付完月子中心的訂金，她才赫然發現，自己的帳戶裡只剩下兩萬塊現金。此時她的憤怒感再也壓抑不下去。她左手扶著肚子，一路坐捷運來找我，紅著眼眶低聲跟我說：「我受不了，我想離婚。」
在懷孕之前，他們AA得很公平：各賺各的、各花各的；各買各的保險、各付一半房貸，腳不會纏在一起，能碎步前進。但其中一個人如果沒有打好pass（指暗示或通知）、驟然停步，那麼整個隊伍只能摔得四仰八叉，狼狽不已。
婚姻是「兩人三腳」 步調一致才能前進
我常在想，摔得最重的夫妻往往不是沒默契，而是彼此都以為只要各走各的，就不會拖累對方。但婚姻就是「兩人三腳」，一個人跌了，另一個人再怎麼站得直，也會跟著跪下去。
這種關係應該早點被提醒。像我有一個朋友，年薪兩百萬元，是科技業部門經理。10年婚姻裡，她從不過問老公的錢，一直覺得：「我有能力，自己顧好自己就好。」直到孩子出生，開銷像洩洪般一波波湧來，她才第一次問老公：「你那邊還有多少？」結果發現丈夫完全沒有存款。
追問之下才知道，老公月薪7萬元，每個月固定匯4萬元給婆婆，從20幾歲開始就沒停過。她知道真相後說不出話來，不是因為不願意孝順，而是她從來不知道—這段婚姻裡，從沒「我們」的討論，只有他和他媽媽的默契。
她不是想查帳，她只是想知道，當她真的摔倒、蹲下來的時候，他會不會轉過頭停下來等自己？
分的是錢不是心 3步驟讓夫妻財務同步
在婚姻裡，我始終相信「Money is Body」。在金錢上說謊，就像肉體出軌一樣，對婚姻的殺傷力是毀滅性的。想避免AA制造成的隱瞞、誤解、不透明，我強烈建議，每對AA制的夫妻都要學會「財務同步」的技巧，才能攜手前進。至於做法，我在下面快速講給你聽。
第1步，分列報表。在每一年年底，分列開支。簡單講，就是老公賺多少、花多少；老婆賺多少、花多少，包含投資績效，通通各自列成一張表。
第2步，合併開支。你把兩張表併在一起看，去檢查：⑴你們兩個人加起來賺多少、花多少；⑵這兩個數字一算出來，就知道你們夫妻倆總共能存多少錢；⑶最後，你能看到一個最重要的數字—你們平均的投資績效，例如老公10%，老婆5%，加起來除以2，就是7.5%。這幾個數字非常重要。只要有這幾個數字，就可以為你們的未來做出模擬。
第3步，模擬。一對夫妻如果一年能存50萬元，平均報酬率是10%，你就知道2年後你們會存到2個50萬元，加上2年10%的複利，5年後你們會存到5個50萬元，加上5年10%的複利。這時，你們的未來會變得清晰無比。
你要記住，AA制分的是「錢」，不是「心」。夫妻可以AA制，但不能沒有溝通、沒有同步、沒有目標、沒有願景，只有你付你的，我付我的。你需要時，我也付你的，我需要時，你也付我的，才能你儂我儂，永結同心。
（內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年9月號
