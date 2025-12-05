AAA主持舒華、張員瑛抵台！宛若「2仙女降臨」

娛樂中心／尤乃妍報導

2025AAA頒獎典禮6日、7日將在高雄世運主場館分兩天登場，韓星們也於昨天、今天相繼抵達高雄小港機場，許多粉絲到現場夜排接機。擔任AAA主持人的i-dle台籍成員葉舒華與人氣韓團IVE成員張員瑛也陸續抵台，超好狀態讓粉絲興奮不已。









最美AAA主持人葉舒華、張員瑛相繼抵台！超仙狀態「機場變身伸展台」

葉舒華以公主頭、米色大衣現身仁川機場，極凍氣溫下也不失優雅。（圖／翻攝自YouTube@Newsen）

2025AAA頒獎典禮即將在這周末於高雄舉行，許多韓星已在近日相繼來台，小港機場也塞滿了接機粉絲。今年的主持人分別是超人氣韓團i-dle台籍成員葉舒華，以及氣質女神IVE成員張員瑛，兩人也在今天（5日）抵台。儘管韓國前一天才剛降下初雪，氣溫直逼零下，葉舒華還是以一身優雅的公主風穿搭現身機場，紅色內裡把她本就雪白的肌膚襯托得更加有氣色，狀態超好就連過馬路都像在走伸展台。而張員瑛雖以一身低調口罩、棒球帽與休閒服和團員一同出現在仁川機場，但高挑又纖細的身材，還是難以掩飾氣質女神的氣場，一舉一動都成為現場焦點。

人氣韓團IVE今天（5日）穿著低調現身機場。（圖／翻攝自YouTube@Newsen）

隨著開幕倒數，還有許多韓團將陸續抵達，包括新人男團Cortis、女團LE SSERAFIM等。今年AAA十周年不僅舞台規模升級，更是走出韓國，首次選擇在台灣舉辦，主持人也選擇台籍明星葉舒華擔任，讓人十分期待。

