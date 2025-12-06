AAA亂象！粉絲搶看紅毯不回座 韓星「太陽底下罰站」超尷尬

韓國一年一度娛樂盛事《Asia Artist Awards》（AAA）今年迎來十週年，首度移師台灣，12月6日、12月7日一連兩天在高雄國家體育場舉辦。未料，稍早紅毯時間，傳出現場因部分觀眾不守秩序、離開座位，導致紅毯數度被迫暫停，盛裝出席的韓星只能尷尬在太陽底下罰站乾等，引起熱議。。

韓國娛樂盛事《Asia Artist Awards》（AAA）首度移師台灣，12月6日、12月7日一連兩天在高雄國家體育場舉辦。（圖／翻攝weverse）

根據現場觀眾透露，不少粉絲為了近距離看見偶像，紛紛離開座位跑到紅毯外圍，完全不理會典禮規範，場面看起來相當混亂，官方只數度暫停紅毯，讓幾位盛裝出席的韓星尷尬站在太陽底下等待。現場也不斷廣播提醒，「尤其是二、三樓的粉絲們，站起來是非常危險的，韓國主辦方也不斷提醒我們，希望可以請粉絲朋友坐下來觀禮」，並強調尚未找到座位的粉絲可以請工作人員協助。

這段亂象在網上曝光後，也立刻引起大批網友討論，怒批這些不守規矩的人實在太丟臉，希望現場觀眾能好好遵守典禮規範。

稍早紅毯活動出現亂象，導致一度中斷。（圖／翻攝Ｘ）

