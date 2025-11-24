AAA亞洲明星盛典首度登台 三立都會台獨家完整播出盛典

IU和朴寶劍將登上今年AAA。（圖／三立提供）

韓國指標性大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來成立10周年，典禮將首次移師台灣高雄國家體育場舉辦。不僅是AAA首度登台，也是首次選擇在台灣高雄舉行，將於12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場。AAA自2016年起啟動國際巡迴，曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦。今年選擇台灣作為10周年舞台，對台灣粉絲及整體娛樂圈具有極大象徵意義。

AAA今年主持陣容同樣備受期待，由IVE成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持，其中張員瑛已連續多年擔任AAA主持人。主辦單位已公布兩天活動內容：12月6日舉行「2025 Asia Artist Awards」，12月7日則舉辦「ACON 2025」，以連續兩日的不同形式呈現韓流娛樂盛況。

本次「AAA」頒獎典禮出席的藝人有：金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER，還有以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司。

三立電視今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將於三立都會台完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點30分起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點30分播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

AAA將於12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場。（圖／三立提供）

