AAA人氣團體確定少一名 小港機場門驚見「被擠壞」

高雄小港國際機場2號門損壞。（圖／Threads＠biongbiong__happy授權提供）





2025年亞洲娛樂圈年度盛事第十屆Asia Artist Awards（AAA）將於明（6日）在高雄世運登場，小港機場出現大批粉絲接機，疑似因為人潮過多，2號門被撞壞。

今年不但是AAA十周年，還是首次在台灣舉辦，Ash Island、KISS OF LIFE、QWER、MEOVV等藝人昨日已陸續到達小港機場，其中小港機場出入口2號門疑似遭粉絲擠壞，其中一扇玻璃門下方脫離軌道，斜靠在落地玻璃旁。

高雄小港國際機場2號門搶修。（圖／網友授權提供）

高雄小港國際機場2號門搶修。（圖／網友授權提供）

有民眾將影片PO上社群平台Threads，表示門是被粉絲撞壞，經過搶修後已恢復，其他網友看到後表示「希望高雄政府讓他們賠償」、「太誇張了」、「剛剛有看到，超慘」、「傻眼」。

這個周末不但有AAA盛典，隔日還有ACON 2025演出，眾星聚集高雄，令許多粉絲相當期待，但TWS所屬公司PLEDIS娛樂今日上午發布公告，中國成員韓振身體狀態不佳，儘管本人相當希望可以出席，但經過綜合考慮後，將缺席本次AAA舞台。



