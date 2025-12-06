AAA今登場！粉絲南下追星帶動觀光 飯店訂房率破9成

AAA頒獎典禮週末兩天在高雄盛大登場，大批人氣韓星來台也帶動高雄商機，不只韓星下榻的萬豪酒店，其他像是福容、福華等大飯店住房率都高達九成甚至滿房，為了歡迎國內外粉絲來到高雄，加上適逢耶誕節，業者也推出各種優惠，要和粉絲遊客同樂！

40組韓星都在高雄！IU、朴寶劍昨搭機抵台

AAA頒獎典禮移師高雄，包括IU、朴寶劍等韓星大咖入住高雄萬豪酒店，引發粉絲暴動，男神女神突然間出沒在高雄各地，粉絲南下追星想一睹偶像風采，不只萬豪酒店飯店一樓大廳湧現遊客排隊登記入住，其他飯店也同樣被訂滿。福華大飯店行銷公關部經理劉佳貞指出，飯店的住房率連帶提升，大概都落在九成多，甚至有些日期是將近滿房的狀態。

廣告 廣告

眾多韓星昨天搭機抵台。圖／台視新聞

AAA韓星雲集降臨港都 業者推憑票根享優惠

據了解，萬豪酒店只剩下行政套房等級的房型可提供預訂，福容還有福華大飯店則是幾乎滿房。為了歡迎國內外粉絲，業者也推出只要持演唱會票根，就可以享有各種優惠，福容大飯店特別推出相關優惠，只要持票根在咖啡廳可享飲品買一送一。12月第一個週末迎來韓國一年一度AAA頒獎典禮，多組韓星一次抵台，不只粉絲嗨翻，也同時帶動高雄商機。

韓星來台帶動觀光，高雄多家酒店幾乎滿房。圖／台視新聞製圖

高雄／陳淳禎、柯承浩 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

IU、朴寶劍降臨高雄超親民！CORTIS首次來台全員帥氣亮相

AAA第二批韓星抵台！舒華聽粉絲吼叫笑場 LE SSERAFIM.IVE全員現身

韓國AAA盛典週末開演倒數！ ALLDAY PROJECT、MEOVV今抵高雄