AAA來襲高捷破35萬運量 超越TWICE改寫今年新高

高雄世運主場館昨（6）日舉辦的AAA亞洲明星盛典，讓高捷創下35萬1267人次單日運量紀錄，改寫11月TWICE所創下的紀錄。（高捷公司提供／任義宇高雄傳真）

高雄捷運在上月（11月22日）同時迎接TWICE、伍佰、孫淑媚、及國立台灣交響樂團演唱會，讓高捷創下34萬9931「跨年級」年度運量紀錄，也擠進歷史單日運量第9名，而在昨（6）日舉辦的AAA亞洲明星盛典，以35萬1267人次改寫今年單日運量紀錄，目前年度平均運量也已是歷史新高。

AAA昨日在世運主場館登場，下午開始進行紅毯走秀，並於晚間進行頒獎與表演活動，包含歌手林俊傑、WOODZ（曹承衍）、《苦盡柑來遇見你》主演朴寶劍和IU、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、TWS等多組團體參與，熱鬧活動讓會場周邊人潮爆滿。

高捷公司統計，AAA會場周邊的捷運世運站，昨日出戰人數就達3.39萬人次，另外再中央公園站有聖誕生活節及高捷動漫交響音樂會舉行，亦有高達3萬出站人數，讓全線創下35萬1267人次單日運量，取代TWICE成今年最高、歷史第9名紀錄。

此外，今年演唱會經濟發威，讓高捷今年平均日運量已達19.3萬，已突破歷史新高，高捷公司認為12月仍是「周周有活動」，有望再推升人次紀錄，亦承諾在運量增長同時，也會加強設備維護並提升服務品質，歡迎大家踴躍使用大眾運輸聽演唱會、參加活動。

