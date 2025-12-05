AAA倒數一天！ TWS中國成員韓振不來了 經紀公司：健康優先

【緯來新聞網】韓國頒獎典禮AAA（Asia Artist Award）迎接10週年，將於6日於高雄世運主場館舉行，各大韓團紛紛搭機抵台參與盛會。不過近期韓團的中國成員紛紛取消來台，繼新人男團「AHOF」的中國成員張帥博以個人行程為由取消來台後，SEVENTEEN師弟團「TWS」中國成員韓振也因身體不適，宣布不參與AAA。

TWS成員韓振（左）因身體不適，取消參加AAA頒獎典禮。（圖／翻攝自TWS IG）

「TWS」所屬經紀公司PLEDIS娛樂今（5日）發表聲明表示，「韓振因健康狀態不佳，無法參加AAA演出。」並表示韓振目前正在接受治療中，「雖然藝人強烈表達想參與演出，但公司判斷韓振應以康復為優先，我們會盡最大的努力幫助韓振以健康的模樣與大家見面。」



不只TWS，選秀節目出身的新人男團AHOF的中國成員張帥博，則是以個人行程因素為由，取消參加AAA，「AHOH成員張帥博因個人行程因素，將不參加2025年12月6日進行的2025 AAA及12月7日的ACON 2025演出。」此外，過去ZB1來台參加KT POP拼盤，中國籍成員章昊和Ricky也是突然以身體狀況不佳，取消來台演出。

PLEDIS娛樂發表聲明，表示TWS成員韓振因身體不適，將缺席AAA頒獎典禮。（圖／翻攝自TWS IG）

