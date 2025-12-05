AAA倒數1天！「又一中國成員不來了」TWS韓振「身體不佳」喊卡

記者林汝珊／台北報導

TWS出道即爆紅，人氣相當高。（圖／翻攝自IG）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，本週末於高雄世運主場館舉行。不料就在典禮前一天，男團TWS 所屬公司 PLEDIS 娛樂今（5）日上午發出公告，宣布中國成員韓振因「身體狀況不佳」，確定缺席AAA 舞台。

韓振因身體不適，缺席AAA。（圖／翻攝自IG）

所屬公司發聲明表示，韓振近期身體明顯不適，儘管本人表達強烈意願想站上舞台，公司仍以健康為優先考量，決議讓他專心休息。官方也強調，韓振目前正接受充分療養，會全力協助他恢復，以最好的狀態回到粉絲面前。

巧的是，AHOF日前也發布聲明，中國成員張帥博因個人行程因素，將無緣出席 6 日的 AAA 頒獎典禮與 7 日的 ACON 2025 演出，也不免引起懷疑，是否與近日「台灣有事」關係緊繃有關。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

