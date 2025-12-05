AAA倒數1天！韓劇神卡司全飛來 IU、朴寶劍、潤娥、李俊昊、惠利出發囉

IU（左圖）與朴寶劍今年再度以《苦盡柑來遇見你》再攀演藝高峰。翻攝OSEN、xsports

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）明起一連兩天（12/6、12/7）將在高雄世運主場館登場，今（5日）IU、朴寶劍、潤娥、李俊昊、惠利、車珠英等演員陸續準備搭機來台，偶像男團MONSTA X、RIIZE也從仁川機場出發。

男神女神齊聚仁川機場！空降高雄倒數

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，由於是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，所以兩天的演出除了偶像輪番登台獻唱，更少不了今年熱播的夯劇演員。

曾來台開唱的IU這次將造訪高雄。翻攝xsports

其中以Netflix夯劇《苦盡柑來遇見你》再創聲勢高峰的IU、朴寶劍，《暴君的廚師》潤娥、新劇《颱風商社》剛下檔的李俊昊、《善意的競爭》惠利，以及以《黑暗榮耀》走紅的車珠英，今天都陸續現身仁川機場準備搭機來台。

李俊昊身兼典禮主持人，明天開場將與張員瑛表演華爾滋。翻攝OSEN

日前剛訪台辦見面會的潤娥，今天包緊緊來台。翻攝xsports

即將再度來台的惠利難掩雀躍。翻攝mydaily

車珠英將來台參與AAA頒獎典禮。翻攝MK SPORTS

而偶像男團MONSTA X、RIIZE也準備飛往高雄，昨天先行抵達的QWER、KISS OF LIFE、ATEEZ等團體昨已陸續到會場彩排。

MONSTA X也搭機出發了。翻攝imbc演藝

AAA首次移師台灣！韓團中國成員臨時缺席

不過美中不足的是，已有兩組男團宣布中國成員無法登台，包括新人男團AHOF的中國成員張帥博，以及新生代男團TWS的中國成員韓振，都確定缺席AAA盛會，遺憾無法全員到齊。



