AAA傳觀眾不守秩序 明星卡後面曬太陽！粉絲怒：丟臉

韓國演藝圈年度盛事2025 Asia Artist Awards（AAA）今（6）日晚間在高雄世運主場館登場，隨著星光大道紅毯開場，陸續也有許多韓星進場，不過現場粉絲由於太過激動，竟傳出無視工作人員的宣導，任意離開座位，導致紅毯環節數次遭到暫停，對此也有引起現場粉絲po文抱怨。

今日AAA典禮於下午4點開始，2點是星光大道的紅毯活動，不過由於現場粉絲見到心目中的偶像太過激動，紛紛離開座位湧至最外圍，讓原本能在位子上就能一睹韓星風采的粉絲反而什麼都看不到，秩序一度混亂，現場的工作人員也以大聲公呼籲粉絲能回到座位上，若混亂情況持續，將會暫停活動。

對此現場也有許多守秩序的粉絲表示不滿，到網路上po文抱怨，表示真的很丟臉，因為粉絲的不守規距把活動進度弄的相當不順暢，也讓出席的韓星們一直卡在紅毯後面曬太陽。

