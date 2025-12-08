AAA兩天差很大！ACON觀眾銳減 演出賣力撐場仍難掩空位

（娛樂中心／綜合報導）南韓年度盛事「Asia Artist Awards」（AAA）12月6日在高雄世運主場館完美落幕，吸引近5萬名觀眾擠爆場地。隔一天登場的「Festa ACON 2025」音樂節同樣在世運主場館舉行，卻與前一晚形成鮮明對比，現場入座率大幅下滑，1樓與看台皆可見大量空席，3樓更是全面空蕩，現場氣氛與AAA的滿堂熱潮相比相差甚遠。

圖／ACON音樂節主持群。（翻攝 instagram／linetvtw）

ACON音樂節於12月7日傍晚5點開演，由KiiiKiii的SUI、(G)I-DLE成員舒華、CRAVITY成員Allen與韓劇演員李濬榮共同主持。雖然搖滾區觀眾大致坐滿，但看台區卻明顯稀疏，尤其3樓完全沒有觀眾。不過有網友留言指出，這場音樂節演出，3樓座位本來就沒有售賣。

廣告 廣告

依據現場畫面顯示，AAA前一晚人潮將會場完全填滿，官方統計入場人數逼近5萬。然而ACON音樂節入場人數目測僅約1萬人上下，等於一夜之間蒸發近四成觀眾。雖現場較為冷清，但每組演出者仍賣力演唱，KiiiKiii、KickFlip甚至多次高喊「高雄！」、努力帶動氣氛，主持人也以中韓雙語切換，希望維持現場熱度。

圖／ACON音樂節團體演出，可以看見三樓座位空蕩蕩。（翻攝 instagram／linetvtw）

卡司差異可能是兩場活動的關鍵因素。AAA頒獎典禮第一天可說是「本世代最豪華韓星名單」，包含朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞等重量級演員，加上IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、RIIZE、TWS、ATEEZ等頂級人氣團體，卡司量與討論度炸裂。

相比之下，Festa ACON 2025 的演出陣容雖仍包含ATEEZ、QWER、KISS OF LIFE、YENA、xikers、SB19、NEXZ、WOODZ、KickFlip、CRAVITY等人氣藝人，但整體星度明顯不及前晚，觀眾吸引力也自然受影響。觀眾直言：「昨天的豪華卡司像在看史詩級典禮，今天感覺像小型音樂會。」

儘管如此，線上觀看熱度依然不低。根據WEVERSE直播平台統計，同步觀看人數突破40萬，顯示活動仍具國際關注度，音樂節本身也有其觀眾群。

更多引新聞報導

小煜突曝9月已離婚！5年婚走到盡頭 仍以家人相伴

板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償

