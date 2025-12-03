AAA典禮倒數3天！韓團陸籍成員「不可避免的事由」突宣布缺席不來台

娛樂中心／綜合報導

韓團AHOF在AAA前夕爆出中國籍成員張帥博無法全員來台。（圖／翻攝自X平台 @AHOF）

迎接10週年的韓國大型頒獎典禮「Asia Artist Awards」（AAA）本週正式登台，將於12月6日在高雄國家體育場舉行盛大典禮，隔日則是接續舉辦首次亮相的「ACON 2025」演唱會。然而活動倒數僅3天，男團 AHOF爆出難以全員到齊，所屬經紀公司今（3日）確認，中國籍成員張帥博因「突發因素」無法隨隊來台，引發粉絲錯愕與不滿。

AHOF是透過選秀節目《Universe League》組成的新生代人氣團體，外界原本相當期待他們首次以完整陣容在台灣舞台亮相。不料官方稍早於 Weverse 發布聲明，表示：「成員張帥博因個人行程所限，將無法參與 12 月 6 日AAA與12月7日 ACON 2025 兩場活動。」強調此為「不可避免的事由」所作出的行程調整，其他團體安排仍照常進行。

由於近期「中國籍藝人集體缺席台灣活動」屢屢引起關注，也讓不少網友聯想到兩岸情勢及「台灣有事」相關話題，導致討論度再度升溫。但公司聲明未對相關猜測做出回應。不只如此，AHOF 這次陣容還少了另一位備受關注的台灣成員簡志恩。雖然日前他已宣布恢復健康並準備回歸，但官方日前已證實，將等到2026年1月3 日團體在韓國舉行的 fan-con 再重新合流。因此 AHOF 這趟台灣行將以「7 人缺 2」的方式登場，讓不少台灣粉絲直呼可惜：「等了這麼久還是看不到志恩回家。」

AHOF將在明年初於韓國舉辦首次粉絲見面會，台籍成員簡志恩將歸隊。（圖／翻攝自X平台 @AHOF）

其實，中國成員無法來台演出的情況在K-POP圈並非首次發生。今年5月在高雄世運主場館舉辦的「KT POP」大型拼盤演唱會中，男團 ZEROBASEONE的章昊與 Ricky 也在活動前夕臨時通知無法登機。當時經紀公司解釋兩人因「身體狀況不佳」需休息，不過主辦單位則強調所有簽證程序早已備齊，突如其來的變動讓粉絲大受打擊。

AAA 本次移師台灣舉行，本就歷經場地更動、票務討論等風波，如今再遭遇演出陣容縮水，讓不少準備南下的粉絲心情更加複雜。不過主辦單位表示典禮將依計畫進行，並承諾會以最佳規格呈現盛典舞台。，也盼望本週的 AAA 與 ACON 舞台仍能順利進行，不受影響。

