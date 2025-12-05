AAA典禮前1天！男團TWS中國成員也不來 公司急發聲吐缺席原因
韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）明起一連兩天（12/6、12/7）將在高雄世運主場館登場，繼新人男團AHOF宣布中國成員張帥博無法來台後；新生代男團TWS的中國成員韓振也確定缺席AAA盛會，他們所屬的PLEDIS娛樂今（5日）早緊急發聲明。
據PLEDIS娛樂聲明中表示，韓振因身體不適無法參與明天預定登場的AAA舞台，敬請粉絲諒解。並提到韓振目前正專心休養中，「儘管他本人非常希望能登台演出，但公司評估後認為，讓他優先專注健康恢復才是最適切的決定。我們也會全力協助韓振恢復狀態，盼能以健康的模樣再與粉絲見面。」
韓振所屬的TWS，是SEVENTEEN的師弟團，去年出道就以夯曲〈plot twist〉擄獲許多姐姐粉絲的心，人氣正夯。除了這次受邀來台出席AAA盛會，也已敲定明年1月31日將再訪高雄於高雄流行音樂中心開唱。
韓振缺席AAA聲明全文
現向各位說明 TWS 成員韓振的身體狀況與後續行程調整。
韓振因身體不適，將無法參與明日（12/6）預定登場的《Asia Artist Awards 2025（AAA 2025）》舞台，敬請粉絲諒解。
目前韓振正專心休養調整，儘管他本人非常希望能登台演出，但公司評估後認為，讓他優先專注健康恢復才是最適切的決定。
我們也會全力協助韓振恢復狀態，盼能以健康的模樣再與粉絲見面。
謝謝大家。
